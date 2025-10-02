COPE
Tenerife regresa a Gastronomika con más de veinte actividades programadas

Uno de los momentos más esperados será la ponencia magistral que ofrecerá el chef Braulio Simancas (Silbo Gomero) junto a su padre Pepe Simancas: "Cocina de la mar, de padre a hijo, de la tradición marinera a su expresión contemporánea"

Entrevista a Braulio y Pepe Simancas

Redacción COPE Canarias

Canarias - Publicado el

1 min lectura

