herrera en canarias
El plan perfecto para Semana Santa está en Tenerife
Siam Park, el parque acuático del grupo Loro Parque en el Sur de Tenerife, es un entorno único que combina adrenalina, naturaleza y cultura en el corazón de una auténtica villa tailandesa
Redacción COPE Canarias
Canarias - Publicado el
1 min lectura6:31 min escucha
"Si pides ahora la prórroga de tu alquiler, unos juristas dicen que ese derecho no puede ser revocado, pero otros que el decreto es nulo si el parlamento lo tumba"
Jorge Bustos
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h