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El plan perfecto para Semana Santa está en Tenerife

Siam Park, el parque acuático del grupo Loro Parque en el Sur de Tenerife, es un entorno único que combina adrenalina, naturaleza y cultura en el corazón de una auténtica villa tailandesa

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Entrevista a Patricio Feier, director comercial de Loro Parque

Redacción COPE Canarias

Canarias - Publicado el

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