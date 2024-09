Victor Küppers enseñará en Oviedo las claves para ser feliz

Al malagueño Perico Cornejo le cambió la vida hace diez años cuando su mujer, Marina Zambrana, le convenció para escuchar una conferencia del empresario Emilio Duró y la forma que tenía de afrontar la vida con una actitud positiva. Aquellas palabras le dejaron impactado hasta tal punto que decidió poner en marcha un proyecto para ayudar a las personas a agarrar la felicidad por la solapa y enfocar la vida con optimismo. Así nació Mentes Expertas y la gira de conferencias que organiza por toda España con profesionales capaces de motivar al público para "pararse, reflexionar y ser feliz".

Mentes Expertas llega a Oviedo el 18 de septiembre con uno de sus grandes comunicadores, el profesor Víctor Küppers que ofrecerá en el Palacio de Congresos de Calatrava las claves para adoptar una actitud positiva y “enfocar la vida hacia todo lo bueno que tenemos”.

"siempre hay motivos para ser felices"

“Es mucho más difícil ser optimista que pesimista, pero vale la pena”, asegura Cornejo, que invita a la gente a vivir con alegría. Las claves pasan por aprender a relativizar todo lo que te ocurre y mantener una actitud positiva. “Eso no quiere decir que no te puedas enfadar, pero hay que pasar página y no entrar en bucle para no convertirte en una persona insoportable”.

El optimismo que acompaña a Cornejo le ayuda a ver el lado positivo de la vida porque "siempre hay motivos para ser feliz y, aunque hay días que dan ganas de tirar la toalla, hay que apostar por vivir con actitud positiva".

dos HORAS CON VICTOR KÜPPERS EN OVIEDO

La psicología positiva es el pilar en el que se sustenta el modo de vida que promueve Mentes Expertas y que Víctor Küppers explicará durante dos horas en el Palacio de Congresos de Calatrava en Oviedo el 18 de septiembre para que el público piense, reflexione y salga con deberes que le permitan enfocar la vida desde un ángulo optimista.