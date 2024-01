La última ocurrencia del PSOE: nacionalizar Arcelor

El futuro de Arcelor se vislumbra con nubarrones. La falta de confirmación de decisiones de cara a los próximos años arroja multitud de incertidumbres e incógnitas en una empresa que supone el 12% del PIB de Asturias. Dentro de la catarata de reacciones que día tras día salen en torno a Arcelor sorprende la que ha aportado el PSOE de Gijón este jueves: nacionalizar la empresa.

Ha sido Monchu García, secretario general de la Agrupación Socialista de Gijón el que lo ha planteado: "Tengo claro que si los Mittal no quieren producir acero, aquí tienen que producirse. Si el Estado encuentra quien lo compra y produce aquí, perfecto. Y si no hay quien lo compre o quien lo produzca, tendrá que comprar el Estado. yo no tengo ningún miedo". A la par que García menciona esa solución valora el compromiso tanto del gobierno central como del autonómico y dice que es Arcelor "la que no ha hecho su parte". Hoy se ha reunido con José Manuel García, secretario general de UGT en Arcelor en Gijón.

Tras las palabras de Monchu García, más reacciones. Por una parte la del Ayuntamiento de Gijón. María Mitre, concejala de Hacienda señala la "irresponsabilidad" del secretario general de la Agrupación Socialista de Gijón. Dice que plantear la posible renacionalización es de una "torpeza extrema" y que este tipo de declaraciones puede "poner en riesgo inversiones millonarias".

También Adrián Pumares, diputado de Foro en la Junta General coincide en señalar "irresponsabilidad". Pumares exige además al presidente del Principado y secretario de la FSA, Adrián Barbón, que aclare si el gobierno autonómico respalda esa petición o si es una ocurrencia únicamente del PSOE de Gijón, "que parece actuar como un verso libre desde el principio de legislatura"., añade Pumares.