UGT acusa a la consejera de Educación de "dejación de funciones" al no garantizar la presencialidad

El secretario del Sector de Enseñanza de la Federación de Empleados y Empleadas de los Servicios Públicos (FeSP-UGT Asturias), Cristobal Puente, ha considerado "inaceptables" las últimas declaraciones de la consejera de Educación, Carmen Suárez, en las que manifiesta que están peleando para que el próximo curso haya presencialidad.

"Después de un curso fatídico, con presencialidad en unos centros sí y en otros no, con sobrecarga de trabajo para un profesorado agotado, con incertidumbre constante y con absoluta falta de negociación con los representantes de los trabajadores, no esperábamos unas declaraciones de esta naturaleza", sostiene el responsable sindical.

Para Cristobal Puente la Consejera continúa con su política de "dejación de funciones" y "desiste de una obligación fundamental: garantizar la presencialidad para todo el alumnado en este último trimestre del curso". Según la Consejera, esta situación a los alumnos que la han sufrido no les ha venido mal; "será por aquello de que 'no hay mal que por bien no venga'", apunta el responsable de enseñanza de UGT.

PROPUESTA DE ENCUESTA A ALUMNOS, PROFESORES Y FAMILIARES SOBRE LA ENSEÑANZA PRESENCIAL

"Que se lo pregunte al alumnado y a sus familias, que se lo pregunte al profesorado que ha visto incrementar sus jornadas laborales sin compensación alguna", añade.

Desde el Sector de Enseñanza de UGT sostienen que el profesorado asturiano "no merece ni estas declaraciones ni estas actitudes ni esta Consejera" y exige sentarse a negociar "para diseñar el próximo curso en las condiciones que requiere la escuela pública asturiana".

Demandan la contratación del profesorado necesario; la implementación de las medidas de seguridad y el mantenimiento de la ratio reducida para compensar los desequilibrios producidos este curso.