¿Tienes una multa del radar de la Bolgachina? Tráfico ya está devolviendo el dinero

El director General de Tráfico, Pere Navarro, ha pedido este jueves disculpas a todos los afectados por las sanciones que se pudieron haber cobrado de forma indebida a los conductores que han sido multados por el radar ubicado al final de túnel de La Bolgachina, en la A-66 a la salida de Oviedo en dirección a León. Navarro, que ha visitado la capital asturiana, ha asegurado que los importes ya se están devolviendo.

"Se detectó el radar y se paró inmediatamente. Se decidió devolver las sanciones cobradas indebidas y se empezó con un sistema en papel que resultó imposible porque hablamos de 16.000 multas", ha indicado Navarro.

Ha seguido explicando que con la llegada de la Covid, que no debe servir de excusa, se paralizó y se empezó a desarrollar todo un programa informático avalado por el Ministerio de Hacienda para poder seguir con las devoluciones que según ha indicado se están llevando a cabo.

Así, el Director General de Tráfico ha pedido disculpas a todos los afectados. "Nadie es perfecto", ha dicho Pere Navarro.

Fue un ingeniero gijonés, Samuel Morán, quien detectó las irregularidades porque el radar no estaba bien ubicado y solicitó información a la Demarcación de Carreteras que emitió un informe donde ratificó que el cinemómetro de La Bolgachina estaba situado en el punto kilométrico 3,253 y no en el 3,2 que es donde se estaba sancionando hasta ahora a los conductores que sobrepasaban los 90 kilómetros por hora, limitación en la que estaba fijado ese tramo. El aparato acabó siendo retirado y la DGT se vio oblgada a devolver el dinero cobrado a los conductores que fueron sancionados.

SINIESTRALIDAD EN ENERO

Por otra parte el Director de Tráfico se ha referido a los datos de siniestralidad en las carreteras estatales durante el mes de enero y ha reconocido que "no ha sido un buen mes". No obstante ha indicado que "lo que realmente interesa son las tendencias".

"Siempre que acaban restricciones o limitaciones se produce un repunte que llamamos efecto descorche. No obstante habrá que estar pendientes desde las Administraciones y la propia ciudadanía porque esas cifras son una llamada de atención", ha dicho.