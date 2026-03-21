El tesoro gastronómico de Asturias que seduce a Europa y Oriente Próximo desde una feria en Grecia

Asturias sale al exterior a promocionar sus productos y lo hace con éxito en una de las ferias más importantes del sector alimentario en Europa, celebrada en Grecia. La delegación asturiana ha crecido en esta segunda edición, pasando de seis a ocho empresas participantes, lo que demuestra el creciente interés en la internacionalización.

Cocina en directo como foco de atracción

El stand de Asturias ha tenido una gran acogida, según ha contado en COPE Asturias Mariam Álvarez, responsable de alimentos y bebidas de Asturex. La clave del éxito ha sido una apuesta por la cocina en directo, con un chef asturiano y el Instagrammer Christian cocinero, que crearon "dos focos de atracción" maridando productos con la ternera asturiana como hilo conductor.

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La gastronomía como llave a los mercados

Álvarez subraya que la transformación del producto a través de los chefs es fundamental. "Es súper importante para que los importadores puedan testarlo y entonces detectar el interés", ha señalado. En la feria, además de importadores, había muchos representantes del canal HORECA y la alta hostelería, un público ideal para los productos premium asturianos.

Grecia, una puerta a Oriente Próximo y los Balcanes

La ubicación de la feria ha resultado ser estratégica. "Hemos detectado que Grecia es un poco el epicentro de Oriente Próximo, de los Balcanes, de países internacionales", explica Álvarez. Gracias a ello, las empresas no solo vuelven con contactos griegos, sino también con oportunidades de negocio en otras regiones.

COPE Asturias Representación asturiana en Grecia

Grecia es un poco el epicentro de Oriente Próximo, de los Balcanes" Marian Álvarez Responsable de alimentos u bebidas de Asturex

El éxito se ha traducido en resultados inmediatos, ya que, según Álvarez, el viaje de vuelta ya es un hervidero de actividad. "Algunos de ellos ya están preparando, estamos en el aeropuerto y están con el portátil ya preparando ofertas y peticiones de precios, cotizaciones para no perder el el negocio". La valoración final es de una feria "muy exitosa", de la que regresan "muy, muy, muy contentos".