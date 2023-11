La desesperación de una paciente en lista de espera “Me siento abandonada por la sanidad pública”

Begoña Menéndez, mierense de 57 años, lleva más de un año esperando por una consulta con el especialista. Su periplo comenzó hace 5 años. Fue entonces cuando le diagnosticaron dos hernias de disco. La enfermedad fue a más y las hernias empezaron a provocarle un pinzamiento en el nervio ciático “El dolor es continuo e irresistible”

Cientos de asturianos esperan por una consulta con su especialista. Dermatología, Oftalmología y Trauma, por ese orden, son las consultas que tienen mayor lista de espera.

Después de una primera consulta con el traumatólogo y, el inicio de un fuerte tratamiento, Begoña se preparó para realizar varias pruebas. Aquí comenzó su espera. Necesitaba una resonancia que no acababa de llegar y la inquietud llamó a su puerta. Fueron pasando los días, las semanas, los meses y la prueba no llegaba. La desesperación la llevó a invertir en su salud “Muchas de las pruebas las he tenido que hacer en la medicina privada, me he gastado un dineral” cuenta en Cope

Ya tiene los resultados de esas pruebas en sus manos. Ahora el problema es hacérselas llegar al especialista. Lleva esperando desde agosto de 2022 “Es tremendo, me afecta psicológicamente”

Begoña, que padece fuertes dolores durante todo el día, se siente sola en su lucha por ser atendida “Me siento desatendida por la sanidad pública”. Solo la medicación calma, en ocasiones, el tormento que le supone levantarse cada día. Vestirse se convierte en una tortura, ponerse los zapatos es tarea complicada.

Begoña asegura que no puede más. Ha llamado en varias ocasiones al hospital para preguntar cuando la van a llamar “Es desesperante, no me dicen nada. No me dan ni siquiera una aproximación”

Listas de Espera en Asturias

Las listas de espera vuelven a subir en Asturias. Acabamos octubre con cerca de 25 mil 500 pacientes esperando una intervención. 150 personas más que en septiembre. Más de dos mil cien personas que en la misma fecha hace un año. Otro dato: Más del diez por ciento de la población asturiana está esperando por una primera consulta con el especialista. 110 mil asturianos. Mil más que en el mes de septiembre. Lo que sí ha bajado es el tiempo de espera en el caso de una intervención quirúrgica, desciende por debajo de los cien días. Si esperas una operación, la demora media es de 99 días.