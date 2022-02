Scrat, la ardilla de Ice Age, no volverá a aparecer en las películas: ¿por qué?

Scrat no volverá a aparecer en Ice Age. La ardilla prehistórica, uno de los personajes emblemáticos de la saga, no aparece en la sexta entrega, estrenada la pasada semana en la plataforma digital Disney Plus: 'Las aventuras de Buck'. Y no es una cuestión puntual porque Scrat, cuyo nombre surge de la fusión de las palabras ardilla y rata en inglés, squirrel y rat, no volverá a protagonizar ninguna escena.

Esta simpática ardilla fue protagonista en la primera película, participando del recorrido de los otros personajes, persiguiendo siempre su famosa bellota. De hecho, cerró la trama con un corto ajeno al argumento principal de la cinta, en el que el fruto causa la erupción de un volcán al rajar el terreno. .

La bellota y la ardilla también son protagonistas en la segunda entrega 'Ice Age 2: el deshielo' porque, al enterrarla, produce una gran grieta en los bloques de hielo que rodean un valle inundado, dejándolo seco. Así, Scrat ha ido teniendo sus tramas en las siguientes películas de la saga hasta que se ha estrenado la sexta. Entonces...

¿Por qué Scrat deja de aparecer en Ice Age?

Es una cuestión legal. Según ha determinado la justicia norteamericana, la dibujante Ivy Silberstein (más conocida en la industria de la animación como Ivy Supersonic) es su creadora y tras una larga batalla legal, que se ha prolongado durante dos décadas, es la propietaria de sus derechos.

Según ha contado ella misma, la creó en el neoyorquino Madison Square, famoso, entre otras muchas cosas, por sus ardillas. "Es mi hijo y me lo robaron", ha llegado a decir Supersonic, que ha anunciado, a través de las redes sociales, su triunfo en los juzgados.

No #Scrat in #Disney#IceAge 6

Thank You @WaltDisneyCo@abigaildisney for Respecting My Trademarks & Character#Sqrat I Created May 19, 1999. 20 Years Ago March 12, 2002 The First Ice Age Released, it's been a 20 Year Fight! I WON! https://t.co/kqanxC0YkIhttps://t.co/ptM6UgfqJ7pic.twitter.com/MHq39xOBex