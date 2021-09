Salud operará por las tardes y en centros privados para reducir la espera

El Servicio de Salud del Principado (Sespa) pondrá en marcha un plan de choque para reducir las listas de espera quirúrgicas motivadas por el impacto que ha supuesto la pandemia de la covid-19, que pasa por realizar más de 8.300 intervenciones en horario de tarde y en centros privados y concertados.



"En este momento, el Servicio de Salud se enfrenta a un volumen de pacientes en lista de espera quirúrgica de difícil abordaje con sus medios habituales a corto y medio plazo", ha señalado en rueda de prensa este jueves la gerente del Sespa, Concepción Saavedra, acompañada del titular de Salud, Pablo Fernández.



Las medidas que plantea el Gobierno asturiano tendrán un coste global de 8,2 millones de euros y se ejecutarán hasta que acabe este año, si bien podrían prorrogarse a partir del próximo ejercicio.



Los responsables sanitarios han señalado que el objetivo es realizar 5.079 operaciones adicionales en los centros privados y concertados del Principado, que se sumarán a otras 3.260 en horario de tarde en equipamientos del sistema público, además de potenciar las cirugías ambulatorias.



Antes de señalar que las listas de espera en consultas y pruebas son "asumibles con las herramientas organizativas que dispone", Saavedra ha indicado que desde octubre del pasado año la de intervenciones quirúrgicas ha aumentado de manera "muy importante" con un crecimiento de "casi 2.700 pacientes en cinco meses".



La gerente del Sespa ha reseñado que una de las apuestas es aumentar los programas especiales en los hospitales, hasta superar los 1.300 en total, y por cada uno de ellos se podrán llevar entre dos y tres intervenciones.



Sobre esta cuestión, ha explicado que se ha acordado que los profesionales que los realicen cobrarán tanto la parte fija como la variable hasta final de año, con la posibilidad de que pueda prorrogarse otro semestre más.



"Es un plan de choque ambicioso y necesario para responder a las expectativas", ha resaltado.



En la misma línea se ha pronunciado el consejero, quien ha destacado que la crisis sanitaria del coronavirus ha tenido "efectos muy importantes" sobre la actividad quirúrgica.



"Hay que maximizar las herramientas que tenemos", ha apuntado antes de admitir, no obstante, que será difícil volver a la situación previa a la pandemia.



Antes de sostener que los problemas de personal son una cuestión que no afecta solo a Asturias y que confía en que en un periodo de cuatro años se vea "más normalizada", ha destacado que se ha constatado que están llegando a la comunidad más profesionales "de los que se están marchando".



CONSULTAS PRESENCIALES EN ATENCIÓN PRIMARIA



Tras la quejas de los médicos de Atención Primaria, Fernández ha refrendado las palabras de ayer del presidente del Principado, Adrián Barbón, y ha señalado que "las personas que necesiten consulta presencial en Asturias tienen que tenerla".



"Esas palabras las puede decir cualquier profesional. No puede ser de otra manera", ha abundado antes de sostener que su departamento está trabajando "con intensidad" paliar algunos de los problemas de esta red.



Sobre esta cuestión, Saavedra ha explicado que se han detectado problemas de accesibilidad en quince centros, que se reforzarán con más personal administrativo o con un "call center" donde no se pueda llevar a cabo esta medida. EFE