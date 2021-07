Revés para el Gobierno de Barbón: denegado el toque de queda en Asturias

Los planes no han salido como esperaba el Gobierno de Asturias. Los jueces han tumbado la solicitud del Principado para limitar la movilidad nocturna entre la una y las seis de la madrugada en los ocho concejos asturianos con mayor incidencia de contagios por coronavirus. El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha echado por tierra el toque de queda que el Ejecutivo que preside Adrián Barbón (PSOE) pretendía aplicar a partir del lunes en Oviedo, Gijón, Siero, Carreño, Gozón, Villaviciosa, Mieres y Laviana que suman más el 60 por ciento de la población de Asturias.

El auto emitido por la sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA argumenta su negativa en que "no hay base" para saber si las restricciones de movilidad solicitadas son "necesarias, urgentes y adecuadas para hacer frente a un peligro actual y real para la salud de los ciudadanos".

Los jueces entienden la restricción solicitada por el Gobierno de Asturias, dado que afecta a un derecho fundamental, precisaría de una "motivación reforzada" y obligaría a la administración a justificar que no hay medidas alternativas menos incisivas, y a demostrar que hay una situación perentoria de recursos hospitalarios, así como la existencia de una relación causal entre las salidas nocturnas y el aumento de la presión asistencial.

Asimismo alega que los poderes públicos disponen de otros instrumentos jurídicos menos lesivos para evitar comportamientos que se desarrollan de noche y pueden entrañar riesgo para la salud, como la Ley de Seguridad Ciudadana.

En el caso de la limitación reunión a diez personas, el TSJA considera que sí hay una evidencia científica que avala esa decisión para minimizar el incremento del virus y que por lo tanto se trata de una medida útil y eficaz para impedir la expansión de la pandemia, aunque advierte de que esta restricción debe ser objeto de seguimiento semanal para garantizar su adecuación proporcionalidad a la evolución epidemiológica.

La sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA se adhiere así a la posición trasladada por la Fiscalía del Principado, que el viernes emitió un informe en el que se mostraba contraria a la aplicación del toque de queda en Asturias por considerarlo "desproporcionado" por ser una medida "prácticamente equivalente a un confinamiento domiciliario".

Gozón, Laviana, Mieres, Siero, Villaviciosa, Carreño y Gozón son, junto a Oviedo y Gijón, los municipios que se encuentran en Asturias en riesgo extremo de contagio por coronavirus por haber superado durante tres días consecutivos los 350 casos por cada cien mil habitantes en un momento en el que se ha elevado la presión hospitalaria en toda la comunidad a un nivel de riesgo medio.

A partir del lunes, y durante dos semanas, en estos ocho municipios se estrechará la vigilancia, pero finalmente no será posible aplicar la limitación de la movilidad nocturna durante cinco horas que había solicitado el Gobierno que preside Adrián Barbón, que disponde de tres días para recurrir este auto.

La aplicación del 4Plus en estos ocho concejos se limitará, por lo tanto, a recomendaciones de no celebrar reuniones en domicilios o espacios cerrados con más de seis personas no convivientes, de aumentar los periodos de confinamiento voluntario y limitar la actividad social, o de posponer actividades que no sean consideradas fundamentales.