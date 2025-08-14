Resnova presenta en exclusiva su nuevo Nissan Micra eléctrico en la Feria de Muestras de Asturias

Resnova Motor Ciasa, concesionario oficial Nissan para Asturias y León, ha presentado en exclusiva para Asturias el nuevo Nissan Micra 100% eléctrico en el espacio expositivo que tiene en la Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA), donde se reúnen decenas de expositores y miles de visitantes.

Miguel González, gerente de la firma, explicó que el vehículo ha llegado recientemente del Festival de Terramar, en Cataluña, y que se presenta como una propuesta innovadora en diseño, tecnología y sostenibilidad. “Es un coche futurista, tecnológico y la lista de adjetivos que le encajan es interminable”, señaló en COPE.

PRECIO

El nuevo Nissan Micra eléctrico se ofrece durante la feria con un precio especial de 19.499 euros, una tarifa que incluye los beneficios del Plan Moves y el descuento por achatarramiento. “Es una oferta pensada específicamente para los visitantes de la feria, una oportunidad única para quienes apuesten por la movilidad eléctrica”, añadió González.

La presencia de Resnova Motor Ciasa en la feria está siendo especialmente positiva. Según su gerente, la primera semana ha superado las previsiones y las ventas se mantienen a buen ritmo, con especial interés en vehículos eléctricos, híbridos enchufables y autorrecargables. “El diésel ha quedado prácticamente relegado; ahora la demanda se centra en tecnologías más limpias y eficientes”, indicó.

COPE Asturias Miguel González, gerente de Resnova Motor Ciasa

TODOS LOS MODELOS

La FIDMA, que encara ya sus últimos días, continúa siendo un escaparate privilegiado para empresas y marcas que buscan acercar sus productos e innovaciones al público asturiano. El espacio expositivo de Nissan se consolida así como uno de los puntos de atracción más destacados para quienes visitan el recinto, ofreciendo no solo la posibilidad de conocer el nuevo Micra eléctrico, sino también de informarse sobre toda la gama de vehículos de la marca adaptados a las nuevas tendencias de movilidad sostenible.