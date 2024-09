¿Cómo se presenta la vuelta al cole en Asturias?: "Ellos tienen ganas y nosotros también"

La vuelta al cole en Asturias ya está a la vuelta de la esquina. Mientras en muchos puntos de España las clases han comenzado ya este lunes, el Día de la Santina ha ampliado por 24 horas las vacaciones de verano para los alumnos del Principado. Con la mirada puesta en esa regreso a las aulas, en COPE hemos salido a la calle para conocer de primera mano la forma en que padres e hijos afrontan el primer día.

"Nosotros tenemos ganas, y ella también. Tiene bastantes ganas de ver a sus amigos. Queremos que empiece porque ahora no está madrugando nada y tener una rutina, unas horas de comida o salir al parque nos viene bien", explica Pedro, padre de Carla. Una línea con la que coincide Helen, madre de Alana, que asegura que, durante el verano "descansamos o cansamos más, ellos lo pasaron muy bien, pero llega un punto en el que también se aburren de tantas vacaciones".

Entre los más pequeños, muchos coinciden en las ganas de volver al colegio. Quieren juntarse con los amigos o salir a jugar al patio. Lo que no le hace tanta gracia es adaptarse al horario. "A mí lo de madrugar no me convence", asegura Elena, de 10 años. Va a empezar 5º de primaria, como su amiga Julia, que tampoco es amiga del despertador porque se tiene que levantar "muy temprano".

comedores escolares

El Gobierno de Asturias ha aprobado el decreto para establecer desde el primer día del curso 2024/2025 un precio público unificado de 4,5 euros para el menú diario de los comedores escolares dependientes de la Consejería de Educación. Con esta medida, se busca poner fin a la diversidad de tarifas y de ella se beneficiarán más de 5.000 alumnos.