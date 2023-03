La Policía Investiga la muerte de una mujer hallada sin vida en su domicilio de Oviedo

La Policía Nacional está investigando las causas de la muerte de una mujer que este domingo fue hallada sin vida en un domicilio de Oviedo situado en las inmediaciones del Hospital Universitario Central de Asturias, en la calle Ámsterda

Aunque la Policía Nacional guarda silencio y pide prudencia hasta que no se conozcan los resultados de las pruebas que se están llevando a cabo en el Instituto de Medicina Legal, otras fuentes indican que el escenario es compatible con esa hipótesis y los propios agentes confirmaron que se ha descartado la muerte natural y que se sigue investigando debido a que las circunstancia eran "anómalas", según informa La Nueva España. La agencia EFE, sin embargo, apunta que fuentes policiales han informado de que el cuerpo sin vida no presentaba señales visibles de violencia por lo que las causas de la muerte no se conocerán hasta que se le practique la autopsia.



Agentes de la Policía Científica han procedido a la inspección ocular, recogida de muestras y pruebas y a recabar el testimonio de los vecinos, según las mismas fuentes. EFE