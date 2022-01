Polémica en Gijón por la proyección de un documental sobre el 'caso Alsasua'

Hay polémica a la vista en Gijón. La Muestra de Cine Social y Derechos Humanos, MUSOC 2022, ha programado la proyección del documental 'Altsasu', este sábado, en el Centro Integrado de El Llano, un equipamiento municipal de la ciudad. El documental se presenta como "una mirada íntima al factor humano de un conflicto perverso que pide empatía" y hace un seguimiento cercano a alguno de los ocho condenados por agredir a dos agentes de la Guardia Civil (fuera de servicio) y sus parejas, en Alsasua, en 2016.

Desde la Asociación Profesional de la Guardia Civil en Asturias, JUCIL, advierten de que "en estos hechos execrables solo hubo unas víctimas, los agentes y sus esposas, y unos agresores condenados, que son a los que se pretende blanquear en este documental". En la Comandancia de la Guardia Civil de Gijón, uno de los agentes defiende que "es vergonzoso porque, además, es un caso juzgado y estamos hablando de un intento de linchamiento".

En el Ayuntamiento, la oposición considera inadmisible la proyección del documental que irá acompañado, además, de una charla con la participación del director y de la madre de uno de los condenados.

"No podemos admitir que se proyecte en un centro municipal, siendo un documental proetarra que pretende re-escribir hechos condenados judicialmente", defiende la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Gijón, Ángela Pumariega. Desde Foro Asturias, el portavoz Jesús Martínez Salvador muestra su "absoluta repulsa" hacia aquellos hechos y advierte de que "el Ayuntamiento nunca debería permitir que se proyectara en un equipamiento de su titularidad".

Ciudadanos, principal partido de la oposición, no es partidario de censurar la proyección, pero la concejala Ana Isabel Menéndez critica con dureza el documental: "No hay más víctimas que los agredidos, no hay nada heroico ni épico, sino cobarde; tanto en los actos de los agresores como en los de aquellos que intentan re-escribir la historia para convertir a los violentos en mártires". La edil naranja espera "que las personas que lo vean, tengan el suficiente sentido crítico como para saber que, cuando se toma partido, uno nunca puede ponerse del lado del agresor".