"La gente no para de decirme que Asturias es maravillosa y que quiere venir a vivir al Principado, que aprovechen ahora porque más de dos millones no cogemos viviendo". El comentario, en plena euforia y con cierto tono jocoso, lo hacía el presidente del Principado, Adrián Barbón, en los micrófonos de COPE coincidiendo con la celebración del Día de Asturias en la Feria Internacional del Turismo (FITUR). ¿Es posible duplicar la población de la comunidad a medio o corto plazo? Los expertos no han tardado en echar por tierra las expectativas del Jefe del Ejecutivo asturiano.

Población actual

Asturias tiene 1.005.283 habitantes, según las 'Cifras oficiales de población de los municipios españoles' correspondientes a la revisión del Padrón municipal de 2023, publicadas el Instituto Nacional de Estadística el pasado mes de diciembre. El Principado ganó en el último año 597 vecinos y se mantiene por encima de la barrera del millón gracias a la población inmigrante que atrae mientras la tasa de natalidad sigue cayendo.





¿Puede Asturias llegar a los dos millones?

Para llegar a los dos millones de habitantes expresados por Barbón sería necesario sumar 10.000 personas más cada año a lo largo de todo un siglo. "Es prácticamente imposible", ha señalado en COPE el decano del Colegio de Sociólogos y Politólogos del Principado, Jacobo Blanco.

"Hay más posibilidades de que vayamos a la baja que al alza", apunta Blanco. Su afirmación se basa en diversos factores. Uno de ellos es la baja tasa de fecundidad que hay en Asturias, la menor del país, con 4,72 nacidos por cada mil habitantes, dos centésimas menos que en 2021, según el INE. Además, cada vez hay menos mujeres en edad fértil y la mortalidad se mantiene al alza con 13,86 defunciones por cada mil habitantes, seis décimas más que el ejercicio anterior.





El factor económico

Existe, además, un factor económico que también forma parte de la ecuación demográfico. Blanco ha explicado que para que crezca la población "tiene que venir gente y tener muchos hijos y Asturias no genera el empleo ni la actividad económica necesaria para que vengan familias jóvenes".

La doctora en Economía y Sociología de la Globalización de la Universidad de Oviedo, Diana Gutiérrez Posada, tampoco ve viable que Asturias supere los dos millones de habitantes. A ella le parece "bastante exagerado" que el Principado puede duplicar su población actual.

Más allá del potencial turístico que pueda tener Asturias, la socióloga de la Universidad de Oviedo cree que para darle la vuelta al actual déficit demográfico sería necesario crear condiciones económicas que puedan atraer a más población y, también, tener motivaciones "personales o familiares" para instalarse en el Principado.

La tendencia

"La tendencia de la población en agregado apunta que va a seguir cayendo", explica Gutiérrez que Asturias pueda duplicar la población. No solo, porque el crecimiento natural de la población no apunta en esa tendencia, sino también porque las migraciones no indican que el Principado pueda llegar a los dos millones de habitantes.

Aunque el sociólogo Jacobo Blanco apunta que "nada es imposible", parece "poco probable" que Asturias se vaya a llenar con los dos millones de habitantes que, según Barbón, caben viviendo en Asturias.