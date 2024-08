La reclamación realizada por parte de IU-Convocatoria por Asturias acerca de la aplicación de una tasa turística autonómica para el Principado de Asturias ha causado polémica. "Nosotros planteamos una tasa turística cuya recaudación sirva para abordar los problemas que genera una altísima afluencia de turismo en el terreno del medio ambiente y de los servicios públicos", declaró el pasado 14 de agosto Xabel Vegas, portavoz parlamentario de Izquierda Unida. La tasa se cobraría principalmente a través de los alojamientos (incluidos pisos turísticos y autocaravanas).

Alfredo Canteli no ve necesaria la tasa turística

El alcalde de Oviedo no ha tardado en pronunciarse respecto al polémico planteamiento de IU-Convocatoria por Asturias. Alfredo Canteli considera que el turismo no es un problema en la capital del Principado y no ve necesaria la tasa autonómica que Izquierda Unida plantea. El propio Canteli asegura que el Ayuntamiento de Oviedo no va a solicitarla y anima a todo el mundo a visitar la ciudad ovetense. "Que venga la gente, que venga turismo de calidad, que los atendamos bien y que vuelvan otra vez" y añade: "Si no hay turismo, no hay ventas".

Los turistas, contra el planteamiento de la ecotasa

Los visitantes desplazados a la capital asturiana tampoco ven con buenos ojos una tasa turística. "A mí me parece muy mal, quiero venir a pasear. Ya doy un beneficio a través del comercio. Si encima tengo que pagar a parte, no vengo", declaró un turista procedente de Castilla y León. Otra turista fue más clara: "Si a mí me cobran, no vuelvo".

Desde el Gobierno del Principado aclaran que estudiarán la implantación de la tasa turística pero que, según la vicepresidenta Gimena Llamedo, han de solicitarlo los municipios y que sería voluntaria.