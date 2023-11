La nueva enfermedad que pone a los ganaderos asturianos contra las cuerdas: "Es lo que faltaba"

El campo asturiano no levanta cabeza. El Ministerio de Agricultura ha confirmado dos casos positivos de lengua azul en una explotación bovina del concejo de Gijón. El reconocimiento de la enfermedad implica que todo el Principado queda reconocido como zona restringida y el ganado no puede ser trasladado fuera de Asturias, excepto a los territorios que también están afectados por el mismo serotipo (el 4) que el detectado en nuestra comunidad autónoma. Es el caso de Andalucía, Castilla-La Mancha, Madrid, Galicia, Cantabria y Castilla y León.

Este revés se suma a una situación ya complicada por los ataques de la fauna salvaje, los bajos precios en origen, los altos costes de producción y la enfermedad hemorrágica epizoótica (EHE). "Es lo que nos faltaba", aseguran ganaderos consultados por COPE.

Vacunación masiva

El Gobierno de Asturias pondrá en marcha una campaña de vacunación masiva frente a los serotipos 4 y 8 que comenzará en el mes de enero y será gratuita para los ganaderos. Se llevará a cabo por parte de los veterinarios del Principado y será obligatoria para todos los bovinos y ovinos mayores de tres meses. El consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos Líndez, ha anunciado que van a adquirir 1,6 millones de dosis para proteger a 60.000 ovejas y 320.000 vacas y terneros. Para los ovinos basta con una dosis mientras que el ganado bovino necesitará el doble de cantidad.

El Principado también enviará personal todos los lunes y jueves para desinsectar aquellos animales que puedan salir del Mercado Nacional de Ganado de Siero a zona libres. Los responsables de este departamento han recordado esta medida es fundamental para prevenir la enfermedad, por lo que han recomendado desinsectar periódicamente las explotaciones ganadera.

Ayudas

Marcos Líndez también ha explicado que la Consejería compensará a los ganaderos por los gastos derivados de la lengua azul que se ha juntado en el tiempo con la llamada 'fiebre de las vacas' que transmite un mosquito de la misma familia y por la que también recibirán compensaciones económicas los ganaderos. El consejero estima que entre las dos enfermedades el desembolso que va a tener que hacer el Gobierno de Asturias en 2024 será de entre 5 o 6 millones de euros.

No afecta a las personas

La lengua azul, llamada de este modo por el color que adquieren las lenguas inflamadas de los animales, es una enfermedad vírica de la familia Reoviridae, que afecta a los rumiantes tanto domésticos como salvajes. Transmitida por la picadura de ciertas especies de mosquito, la especie ovina es la más afectada normalmente, mientras que bovino no muestra normalmente ningún signo clínico de la enfermedad y pueden actuar como portadores.

Al no ser una zoonosis, no se trasmite a las personas, por lo que no existen riesgos para la salud pública asociados al consumo de alimentos derivados del ganado.

La enfermedad no es desconocida en Asturias. En el año 2008 fueron detectados casos en más de ochocientas explotaciones ganaderas.

Calendario

El protocolo que tendrá que seguir Asturias tras ser declarada zona restringida tendrá tres fases. La primera será hasta el 15 de diciembre, aproximadamente, que es cuando se estima que la presencia y actividad del mosquito transmisor se reduce de forma significativa. Hasta entonces no será podrá mover ganado fuera del Principado salvo los territorios que también están afectados por el serotipo 4. La segunda fase comienza en enero con la vacunación masiva y se extiende hasta mayo. En ese periodo no existirán restricción alguna de movimiento de animales entre zonas restringidas y libres. La tercera y última fase será a partir de mayo cuando vuelva a aumentar la presencia del vector transmisor y sólo estará permitido el movimiento hacia la zona libre del ganado vacunado correctamente.