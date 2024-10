El motivo por el que el presidente de Andalucía ha sido homenajeado en Asturias

El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, ha prolongado su estancia en Oviedo, adonde ha acudido para presenciar la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias (la onubense Carolina Marín recogía el de los Deportes), para recibir un reconocimiento que, según ha dicho el jefe del Ejecutivo andaluz, "llevaré con muchísimo honor".

Se trata de la insignia de Oro de la Asociación Día de Galicia en Asturias, de la que es presidente de honor Alberto Núñez-Feijóo. Además, la entidad ha otorgado, a Moreno Bonilla, su carnet como socio de honor.

JORGE PETEIRO/EUROPA PRESS El presidente de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla; el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo; y el presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo

El homenaje ha llegado "por su brillante carrera política" y debe suponer, según el presidente andaluz, "una alianza entre territorios del sur y del noroeste positiva y fructífera". Además, es un reflejo de "la fraternidad que tenemos entre todos los territorios de España".

30.000 asturianos y gallegos en Andalucía, "como en casa"

Moreno Bonilla no ha pasado por alto que hay unos 25.000 andaluces que viven entre Asturias y Galicia; y que Andalucía acoge a 30.000 asturianos y gallegos. El presidente ha destacado que todos se sienten "en casa" porque "esa casa es el proyecto común y maravilloso que es España". "Un ejemplo -ha añadido- de amistad entre regiones, de respeto y de convivencia".

A pesar de que el presidente de la Asociación Día de Galicia en Asturias, Manuel Fernández Quevedo, le ha dicho que este ha sido "un humilde reconocimiento", Moreno Bonilla ha destacado que ha recibido la insignia como un "reconocimiento social, institucional y personal" y que no olvidará porque, bromeando, "a mí me hacen muchos homenajes, pero de Madrid hacia abajo; Extremadura, Castilla-La Mancha, Murcia... no estoy acostumbrado a que sean de Madrid hacia arriba".