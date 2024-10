Carolina Marín, en COPE antes de recoger el Princesa de Asturias de los Deportes: "Pensaba que tendría que entrar al Campoamor en muletas"

Carolina Marín concedió una entrevista exclusiva a la Cadena COPE antes de recibir el Princesa de Asturias de los Deportes 2024 por su extraordinaria carrera.

Nada más llegar a Asturias, vivió un momento que para ella será inolvidable. "El recibimiento con las gaitas a las puertas del Hotel de la Reconquista fue precioso. Un momento que no olvidaré en la vida. Volver a Asturias me recuerda a la niña que fui en aquel torneo de Vegadeo con 12 años. Tengo muy buenos recuerdos de esta tierra", explicó en COPE.

Después de un oro olímpico, mundiales, europeos... Carolina Marín recibe el Princesa de Asturias para coronar una legendaria carrera. "Un premio con el que llevo soñando varios años y que es un reconocimiento a mi carrera deportiva. El bádminton era minoritario y ahora es increíble que una deportista reciba el Premio Princesa de Asturias". Lo compartirá con su familia y su equipo, que la acompañan en el Principado.

Sueña con el momento en el que reciba el Premio en el Teatro Campoamor. "Quiero vivir el momento. Todo el mundo me ha dicho que disfrutara al máximo desde que pusiera un pie en Asturias y así lo estoy haciendo. La gente me transmite mucho apoyo a pie de calle. Es muy bonito vivir esto", relata.

FPA Carolina Marín - Princesa de Asturias de los Deportes 2024

recuperación de la lesión en los jj.oo

La onubense se recupera de la grave lesión de rodilla que sufrió en los Juegos Olímpicos de París y que la alejó de un nuevo sueño olímpico en plena lucha por las medallas. "He querido llevar esta lesión de forma diferente a las anteriores. Ya ha pasado lo más importante de mi carrera deportiva que son los Juegos Olímpicos y ahora estoy en otra etapa. Estoy pasando tiempo con mi familia porque desde muy pequeña me fui lejos de todos ellos", explicó.

La recuperación va por buen camino y puede caminar sin ayuda. "Pensé que tendría que entrar al Campoamor en muletas, pero estoy mucho mejor. El dolor y las cicatrices van por dentro".

VOLVER A LAS PISTAS

El nuevo horizonte de Carolina es recuperarse y volver a las pistas. No quiere retirarse por una lesión. "Es una ilusión muy grande, pero no es ninguna obsesión. No he pisado una pista de bádminton desde que me lesioné y no tengo ninguna prisa. Quiero disfrutar de este momento de mi vida, con mi familia y mis amigos a los que no veo en el día a día del circuito mundial", cuenta en COPE.

AFP7 vía Europa Press Carolina Marin se retira llorando del partido de los Juegos Olímpicos de París 2024

Es su tercera lesión de rodilla, pero no la está llevando como las anteriores. "El gran error que cometí en la segunda lesión, comparado con la primera, es que comparé tiempos de recuperación. Sufrí y comparé demasiado. Ahora solo quiero recuperarme y luego ya veremos si tengo motivación de coger una raqueta", dice.

EL LEGADO DE CAROLINA MARIN

Andrés Iniesta, Rafa Nadal... Grandes deportistas de la historia de España van anunciando su retirada. Carolina espera dejar un legado cuando decida colgar la raqueta. "Me encantaría que me recordasen por mis valores dentro y fuera de la cancha. A pesar de todas las medallas uno no puede olvidar que los pies deben estar en la tierra. La humildad es muy importante".

Todo lo que ha conseguido en su carrera, lo ha conseguido con mucho esfuerzo. "Nadie me ha regalado nada. Si trabajas y te esfuerzas no tienes por qué conseguir todo en la vida, pero cuando mires para atrás no te arrepentirás de no haberlo dado todo por conseguirlo".

Muchos niños y niñas, padres y madres, se acercan a Carolina para pedirle consejo. "Lo primero, me hace mucha ilusión porque impensable que te dijeran algo así por jugar al bádminton. Siempre les digo que se diviertan y disfruten de lo que hagan, sea jugar a bádminton u otra cosa".