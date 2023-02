La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha acusado este viernes al candidato del PP a la Presidencia del Principado, Diego Canga, de “falta de ética” y de poner en riesgo las ayudas para la descarbonización de las plantas españolas de ArcelorMittal por asegurar que la Comisión Europea (CE) va a aprobar hoy mismo una ayuda de 460 millones de euros.

LA VERSIÓN DE UN ALTO FUNCIONARIO DE LA UE

Según Canga, que hasta finales del pasado trabajaba como alto funcionario de la CE , serán diez millones por encima de los 450 que se habían barajado hasta ahora con cargo al Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) para la descarbonización.



Momentos después de la presentación del PERTE de descarbonización, que se ha celebrado en Gijón, la ministra ha asegurado que la aprobación de la ayuda es “inminente” pero ha advertido de que el gobierno central “no tiene confirmación” del visto bueno de la CE.