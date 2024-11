Casi mil kilómetros de solidaridad: dos hermanos de Asturias se desplazan a Valencia para ayudar “en lo que haga falta”

Los hermanos Cano derrochan solidaridad. No se lo han pensado dos veces. En cuanto vieron que hacía falta arrimar el hombro, se fueron para Valencia. Pero no de cualquier manera. Damián y Jesús son de Luarca. El primero es transportista y ha llevado en su camión todo el material de primera necesidad que han recogido los vecinos de Valdés durante el puente de noviembre con destino al estadio de Mestalla para su posterior distribución. Su hermano Jesús es bombero en Oviedo y ha aprovechado el viaje para llevar una electrobomba con la que poder achicar agua y facilitar la tarea que están realizando sus compañeros en Picanya. Para hacer ese desplazamiento ha cogido días de vacaciones que aprovechará para ayudar a los damnificados, "si me lo permite del operativo".

Ayuntamiento de Valdés Material recogido en Valdés

“Es todo altruista, he cogido días de descanso porque mis compañeros de Oviedo me cuentan que la situación es devastadora y hay que achicar los garajes”, ha explicado en COPE el bombero Jesús Cano. Su hermano Damián también quiera ayudar “en lo que haga falta”. Por ese motivo ha puesto su camión a disposición del servicio de Protección Civil de la Comunidad Valenciana con quien se ha coordinado para hacer la entrega del material que ha transportado desde Luarca. “Llevo palés llenos de comida, ropa, productos de higiene y de primera necesidad”.

Ayuntamiento de Valdés Damián y Jesús antes de partir hacia Valencia

Los dos hermanos Cano salieron de Luarca el domingo 3 de noviembre. Familiares, amigos y vecinos los despidieron con aplausos. El camión salió cargado de mercancía y de solidaridad. Damián y Jesús han tenido que recorrer casi mil kilómetros para llegar a su destino. Por el camino tuvieron que parar en Madrid a recoger herramientas y bombas para que los bomberos puedan seguir achicando agua de bajos y garajes en la localidad valenciana de Picanya. “Nos gusta ayudar y nuestra disposición es plena”, aseguran.