Mensaje de Fin de Año de Barbón: Asturias volverá a "arrinconar" al coronavirus

El presidente del Principado de Asturias, el socialista Adrián Barbón, ha afirmado en su discurso de fin de año que en 2022 la comunidad autónoma volverá a "arrinconar" al coronavirus y no va a "contener el hambre de futuro" cuando ya está "cruzando el umbral de la nueva Asturias de la economía verde y digital".

"Contamos con razones más que sobradas, ancladas en la ciencia, en el conocimiento y la experiencia, para asegurar que Asturias volverá a arrinconar el coronavirus", ha dicho el presidente apelando a la "responsabilidad" ciudadana y reconociendo la labor de sanitarios y docentes.

Según Barbón, a estas alturas "el cansancio es comprensible", pero aboga por no rendirse. "Insisto: estemos seguros de que Asturias arrinconará de nuevo el virus", ha reiterado aprovechando para trasladar un mensaje de "ilusiones y ambiciones" pese a la incidencia "inesperada" de la sexta ola pandémica, ante la que ha recordado a las personas fallecidas, hospitalizadas y enfermas, así como a sus familiares y allegados.

En un mensaje en castellano, asturiano y gallego-asturiano, el presidente autonómico también ha resaltado la aprobación de los presupuestos para 2022, agradeciendo el apoyo de IU y Ciudadanos a las cuentas del Ejecutivo socialista. Del mismo modo, destacó la capacidad de "aunar esfuerzos" de patronal y sindicatos para lograr un nuevo acuerdo de concertación social.

La financiación autonómica, con una clara apuesta por "un modelo basado en el coste real de los servicios, que pondere los problemas demográficos y refuerce la solidaridad como viga maestra del Estado autonómico"; los fondos europeos que recibirá Asturias; o la entrada en servicio de la Variante de Pajares han sido otros asuntos destacados en su discurso.

Adrián Barbón, que grabó la intervención en Avilés, considera que la ciudad y la comarca simbolizan "la alianza entre ciencia, innovación e industria, ineludible para garantizar el desarrollo de Asturias". "Esa alianza marca el camino que debemos recorrer con el mismo espíritu que lo ha hecho esta ciudad: afrontando los desafíos, renunciando a rendirse y reinventándose una y otra vez para adaptarse a las nuevas realidades", argumenta.

Como retos "importantes", el jefe del Ejecutivo asturiano ha señalado "el problema que supone el alza de los costes energéticos, en especial para las empresas electrointensivas"; "la imperiosa necesidad" de mejorar las carreteras; o las medidas que puedan poner en riesgo la convivencia de la ganadería extensiva con la biodiversidad, asegurando el apoyo de su Gobierno al medio rural.

El presidente, además, se ha referido al proceso de reforma estatutaria, asegurando que le gustaría contar con un nuevo Estatuto que reconociera la oficialidad del asturiano y la fala eonaviega. No obstante, apunta que ese deseo no será posible si no se aplica "la inteligencia" y la "voluntad" de consenso que hubo hace 40 años cuando se aprobó el texto vigente. "Si nos quedamos en demandas particulares, va ser imposible", advierte.

Así se expresó en su mensaje con motivo del cambio de año, en el que también hizo un llamamiento a la juventud, comprometiendo para ellos oportunidades formativas, y de desarrollo profesional y personal. "Qué mejor sitio para envejecer que Asturias, qué mejor sitio también para ser joven y formar una familia", ha dicho el presidente, defendiendo también una comunidad que "se ha de caracterizar por la igualdad entre mujeres y hombres, y el respeto a la diversidad".

"En 2022, en fin, seguiremos construyendo una Asturias en la que se puedan mirar con orgullo quienes están fuera. Los miles de asturianos y asturianas que viven lejos de su hogar, que han tenido que emigrar para encontrar un puesto de trabajo, los soldados repartidos en misiones por todo el mundo, los cooperantes y voluntarios... Que tengan claro que esta será siempre su patria madre, abierta y acogedora, la que hoy les tiene en el centro de su corazón. Para ellos y ellas, todo mi cariño", ha concluido.