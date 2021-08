Luanco refuerza la seguridad a pesar de cancelar el Carnaval de verano

El Ayuntamiento de Gozón dispondrá de un dispositivo especial de seguridad para este sábado 14 de agosto, fecha en la que habitualmente tiene lugar el Carnaval estival en la capital gozoniega. Por segundo año consecutivo, con motivo de la pandemia, las autoridades hacen un llamamiento a la población para que “no celebre nada” y evitar así aglomeraciones que conduzcan a nuevos rebrotes. “Este tipo de celebraciones no están permitidas. La incidencia, aunque mejora, continúa muy alta”, ha señalado el regidor, Jorge Suárez, en la reunión mantenida este mediodía con representantes policiales y sanitarios para coordinar el trabajo de todas las partes implicadas.

El dispositivo de este año contará con un refuerzo de agentes de la Policía Local, la Guardia Civil y, con la colaboración de Protección Civil, para impedir las posibles concentraciones desde primera hora de la tarde. El número de efectivos será “el máximo disponible” y éstos se aplicarán especialmente en atajar el consumo de alcohol en la vía pública, en velar por el cumplimiento de la normativa vigente en los locales de hostelería y en garantizar el respeto a las medidas del nivel de alerta 4 Plus en el que se encuentra el municipio, donde se limitan las reuniones en exteriores a diez personas no convivientes. El mensaje que las autoridades quieren transmitir es claro: "No hay este agosto Carnaval en Luanco".