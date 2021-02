Los expertos critican el recurso de la hostelería: "Un juez no puede decidir sobre medidas de salud pública"

Reabrir la hostelería en los ayuntamientos con mayor incidencia de coronavirus, como acaba de ordenar el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, podría provocar una “cuarta ola” de la pandemia. Es, al menos, lo que asegura el epidemiólogo astur-mexicano, Daniel López Acuña, ex director de Acción Sanitaria en Situaciones de Crisis de la Organización Mundial de la Salud y uno de los expertos que asesora al Principado en la gestión de esta crisis sanitaria.

En declaraciones a COPE Asturias, el doctor López Acuña asegura entender la “desesperación” del sector hostelero, pero “hay publicaciones científicas, en revistas internacionales, que muestran que el ámbito de los bares, la hostelería y los gimnasios es donde más contagios se producen”.

A su juicio, los hosteleros tienen derecho a pedir y recibir ayudas, pero “eso no puede ser el motivo para tomar riesgos epidemiológicos con una apertura apresurada y una relajación prematura de las medidas”. Una relajación que nos llevaría directamente a una “cuarta ola” de la pandemia.

El epidemiólogo es especialmente crítico con la decisión tomada por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que ha ordenado la reapertura de bares y restaurantes al entender que no suponen un “riesgo grave” para la salud. “Un juez”, asegura, “no tiene competencias epidemiológicas o científicas para determinar si son adecuadas las medidas de salud pública que se toman. Tiene competencia para determinar si son legales o no”. “Con todo respeto”, recalca, “este señor juez no puede sacarse de la manga la inexistencia de evidencias que apoyen sus decisiones”.

Tras la presentación en el Principado de un recurso similar al planteado en el País Vasco, López Acuña espera que los jueces del Tribunal Superior de Justicia de Asturias no sigan el ejemplo del País Vasco. Una resolución en favor de la reapertura de la hostelería, también aquí, “sería lamentable”, asegura, “sería el paso, como va a ser en el País Vasco y va a ser en Madrid si relajan las medidas, para que podamos tener un incremento de contagios y caminemos hacia una cuarta ola”.

Para el doctor López Acuña, la situación actual de la pandemia no permite bajar la guardia y relajar las restricciones. “Cuando tenemos todavía una incidencia alta, esto es un peligro”, recalca, “por eso, considero que es muy importante mantenerse en las restricciones que se han establecido hasta que no tengamos una incidencia de menos de 25 casos por cada cien mil habitantes”. El último dato de Asturias la sitúa en 548,4 casos, en el acumulado de los últimos catorce días.