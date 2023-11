Los economistas lo tienen claro: el pacto con los independentistas perjudica a Asturias

El acuerdo de Pedro Sánchez con los nacionalistas catalanes también preocupa en Asturias. Y no sólo por la amnistía. A la quiebra del estado de derecho se suma el impacto económico que puede tener para comunidades como el Principado la condonación de la deuda o la creación de una especie de “cupo catalán”.

El Principado recibe del actual sistema de financiación casi 700 millones de euros más de los que ingresa vía impuestos, con lo que, si Cataluña reduce su aportación a la caja común va a tener un impacto directo, sobre los asturianos, como advertía en COPE, el director ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, Ángel de la Fuente. "Todo lo que sea un trato de favor a Cataluña", advierte, será "malo para todos los demás".

Aún es pronto para cuantificar el impacto concreto, y aunque "no somos la comunidad más pobre", de la Fuente tiene claro que "estaríamos entre los perjudicados, sin duda".

En parecidos términos se expresa el decano del Colegio de Economistas de Asturias. Abel Fernández, advierte de que hay razones para estar preocupados, destacando que Asturias "se puede ver bastante perjudicada, sobre todo en lo que respecta a la financiación autonómica".

"Vamos a tener menos recursos", asegura, con lo cual "mayores subidas de impuestos y menor disponibilidad para afrontar posibles inversiones. Desde luego, los principios de igualdad y solidaridad entre las comunidades autónomas parece que salta por los aitres".

También el ex rector de la Universidad de Oviedo, Juan Vázquez, tiene claro que para compensar la menor aportación de Cataluña sólo hay dos alternativas: O subida de impuestos o deuda, que también obligará a subir los impuestos después.

"O lo pagamos nosotros o lo pagan nuestros nietos", sentencia, asegurando que "tendremos que tendremos que pagarlo con una subida de impuestos que, o nos llega inmediatamente, o llegará después. Y pagarán nuestros hijos y nuestros nietos."

Vázquez considera inaceptable el planteamiento de los nacionalistas. "Lo que Cataluña está diciendo es que no quiere contribuir a financiar al resto del territorio español", asegura y pone un ejemplo para que se entienda lo poco progresista de este planteamiento: "Es como si yo dijese que no quiero pagar el IRPF, que quiero quedarme con todos mis ingresos y no contribuir para ayudar a quien tiene rentas menores".

El acuerdo con los independentistas llega, además, justo cuando arranca en Asturias la ronda de negociaciones en torno del presupuesto del Principado para el año que viene. El proyecto del gobierno se eleva hasta los 6.100 millones de euros, un 6 % más que este año. Es la mayor cuantía de su historia, gracias a que se recibirán los atrasos de la liquidación de 2022, pero los ingresos podrían volver a bajar para 2025

Tras reunirse con Barbón, el PP ha solicitado formalmente que el presidente asturiano comparezca en el parlamento para explicar el impacto económico que tendrá para la comunidad el pacto de Sánchez y Puigdemont.