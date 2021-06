Los cinco alimentos que estropeas cuando los guardas en el frigorífico

El frigorífico es un gran invento que nos ayuda a conservar, durante más tiempo, nuestros alimentos. Sin embargo, tendemos a guardar comida sin tener en cuenta si lo más recomendable es hacerlo así o almacenarlos "al natural". Aquí te acercamos cinco alimentos que sueles guardar en la nevera estropeándolos sin saberlo.

Cebollas: no es necesario guardarlas en el frigorífico, salvo que ya estén trozeadas. Si no es así, se conservan perfectamente a temperatura ambiente, en un lugar seco. Eso sí, no retires las primeras capas de piel que están secas, ya que evitan la propagación de bacterias.

Pan: lo más recomendable es guardarlo a temperatura ambiente en un lugar fresco y seco. Meterlo en la nevera es un gran error. No sólo no conserva, sino que acelera su descomposición y favorece la aparición de hongos dañinos para el estómago.

Tomates: sucede con, prácticamente, todas las hortalizas, pero en el caso de esta la pérdida de propiedades es más que notable. Si guardas los tomates en la nevera, se conservarán durante más tiempo, pero estropearás su textura y harás que pierda sabor. Lo mejor es guardarlo a temperatura ambiente y si aún están verdes y tienen que estar mucho tiempo hasta que maduren, hazlo en una caja de madera. Pero fuera del frigorífico.

Café:el café debe guardarse en un recipiente opaco, que esté en un lugar fresco y seco. Así se conservará bien. Meterlo en la nevera hará que absorba los olores de diferentes alimentos con los que comparta espacio y cambie su sabor y aroma. Es aplicable al café molido y en grano.

Chocolate: es tentador (tanto guardarlo en la nevera -sobre todo en verano- como comerlo), pero es un error muy común. Para que el choocolate mantenga su sabor y textura, lo recomendable es que se guarde al aire libre. Preferiblemente, en un lugar fresco y seco. Solo hay que meterlo en el refrigerador si la temperatura ambiente es excesivamente alta.