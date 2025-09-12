Críticas (Semana del 4 al 11 de septiembre)

Buenos días. Me llamo David y he sido oyente vuestro, y digo bien, he sido oyente vuestro desde la Ser hasta la COPE. Llevabais desde los 15, aproximadamente, acompañando mis tardes, especialmente los fines de semana, con vuestra voz, desde el instituto hasta mi madurez actual.

Sin duda, en tantos años como oyente os he ido conociendo y observando vuestra evolución en muchos aspectos y he banalizado muchos comentarios inapropiados por el cariño que os tengo, pero este cariño se ha tornado desazón por el rumbo del programa en los últimos años, sobre todo el de El Partidazo.

Habláis de que hay que desvincular el deporte de la política, cosa con la que estoy en desacuerdo ya que se han entrelazado en diversas ocasiones, pero que respeto. Sin embargo, y, especialmente en El Partidazo, se hace uno partidista de este binomio a menudo y unidireccional. Los chascarrillos a Gonzalo o Luis García por ser de izquierdas me importan poco, pero hay otros comentarios habituales que traspasan la línea de lo asumible.

Juanma es el que más mete la pata. Por ejemplo, aún no se ha disculpado por llamar etarras entre líneas a los manifestantes de la meta en Bilbao a razón de La Vuelta.

Esta noche ha pedido que el gobierno intervenga para defender las protestas pacíficas (que son la mayoría en este caso) y Marlaska ha hablado claramente y no con medianías como ha sugerido Castaño.

Otros como Lama, Fouto, Antoñito… no dejan de lanzar pullas a Pedro Sánchez, Uribes, etc. Me pregunto por qué solo cuestionáis la acción o inacción de la izquierda y de la derecha no se dice nada en casos de las Comunidades Autónomas como el tema de Dana o de los incendios, cuando es algo de todos los políticos.

También me pregunto por qué cuando Juanma Castaño entrevistó a Herrera no le preguntó por su sentencia por defraudar a Hacienda mientras pedía transparencia para la Federación.

Cada vez son más habituales los comentarios afines a la Cadena COPE y cada vez más indiscriminados. Hoy ha entrevistado un compañero vuestro a una persona en Valladolid buscando la respuesta interesada. ¿Habéis probado hablar con alguien propalestino o somos todos unos agresores?

Igual no os dais cuenta, pero os estáis apartando de parte de los oyentes y yo no aguanto más. En la Ser no os oí criticar públicamente a Prisa o a la izquierda. Entiendo que no es inteligente morder la mano que te da de comer, pero politizar el problema es demasiado. Echaré de menos espacios como El Tertulión o el Campo del Gas, pero es un precio que estoy dispuesto a pagar por el rumbo que lleva Deportes COPE.

Sin más, os saludo y os agradezco estos años de compañía y entretenimiento y os animo a reflexionar sobre mis palabras y ver si hay que hacer autocrítica o no.