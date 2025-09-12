Rubén Neves estalla tras insinuar una revista portuguesa que tiene algo con la viuda de su gran amigo, Diogo Jota

Rúben Neves era el mejor amigo de Diogo Jota. El futbolista del Al-Hilal y el ex del Liverpool estaban muy unidos. Tanto es así que Neves no dudó en viajar desde Estados Unidos nada más acabar su participación en el Mundial de Clubes para llegar a tiempo al funeral de este.

Ahora, el luso se ha visto envuelto en una gran polémica en su país que le ha obligado a tener que intervenir en las redes sociales. Todo nace de una publicación de la revista TV Guía en la que se insinúa con una fotografía que podría tener algo más que una amistad con la viuda del jugador del Liverpool, Rute Cardoso.

"Rúben Neves y Rute. Unidos tras la muerte. Cómo la viuda de Diogo Jota se apoya en su mejor amigo", dice el texto que acompaña a una fotografía en la que los rostros de ambos aparecen muy juntos. La polémica portada ha provocado un gran enfado del futbolista.

"Siempre creo en lo bueno de las personas, ya me han advertido que no lo haga, ya me he equivocado, y nunca le deseo mal a nadie. La persona que puso esta foto en la portada de la revista no merece ser feliz, al igual que la elección de la misma no fue acertada. La elección de esta foto es tan desafortunada como la persona que la eligió y la persona que la publicó. Respeto que todos tengan su trabajo, respeto que cada uno quiera dar lo mejor de sí mismo, pero no respeto a quienes no respetan a los demás", afirmó antes de añadir que está muy feliz con su mujer y mandar su apoyo a la mujer de Diogo Jota: “Orgullosos de Rute, por la fuerza que ha demostrado, estamos aquí para lo que sea necesario, ella lo sabe. Gracias".