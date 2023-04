Los ciclistas del Club Las Mestas, agradecidos al Guardia Civil fallecido: "Es mi héroe. Nos salvó la vida"

La emoción presidió la mañana en la Catedral de Oviedo, en el último adiós a Dámaso Guilén, fallecido el pasado sábado cuando realizaba labores de vigilancia en una prueba ciclista juvenil en Pravia y fue arrollado por un joven de 29 años que huía en un vehículo robado. El agente, de 48 años, ha sido distinguido a título póstumo con la medalla de la Orden del Mérito con distintivo rojo, la distinción más alta.



Mandos del instituto armado, la Policía Nacional y del Ejército, así como diferentes autoridades, han acudido al sepelio, en el que también han estado presentes integrantes del club ciclista Las Mestas, participantes en la prueba en la que falleció el agente al interponerse con su motocicleta para evitar que el conductor a la fuga en un coche robado les arrollase a su paso por la localidad de Beifar.

Uno de esos chavales es Pelayo González, que todavía se mostraba en shock: "Este hombre es mi héroe y el de todo el equipo. Si no pone la moto ahí en medio, probablemente la mitad del equipo no estaría aquí. Estábamos preparando una meta volante, íbamos adelante del todo. Si hubiéramos ido un minuto o dos antes, viendo lo que hizo que no paró ante los avisos de la Guardia Civil, ahora mismo igual estábamos muertos. Nos salvó la vida y el 1 de abril volvimos a nacer".

Una representación del equipo, formada por una decena de chavales, el presidente, la secretaria y algunos familiares han querido estar en una multitudinaria despedida que ha sido emotiva. De hecho, el padre de Pelayo González apenas podía contener la emoción: "Es muy duro para nosotros. Podía haber sido cualquiera de ellos".