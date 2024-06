La Liga trunca el deseo de Oviedo y Gijón para el play-off de ascenso a Primera División

El Real Oviedo lleva 23 años sin pisar la Primera División de fútbol. En el caso delReal Sporting son siete años fuera de la principal categoría. Los dos equipos asturianos van a jugar el play-off de ascenso y si ganan al Eibar y Espanyol podrían, incluso, encontrarse en una hipotética final. La emoción es máxima y el ambiente futbolero crece en las dos ciudades. Como poco va a correr la sidra, pero será en el bar o en casa porque La Liga prohíbe instalar pantallas gigantes para seguir los partidos al ser emitidos en plataformas de pago. La decisión ha generado un gran disgusto entre los aficionados de los dos equipos que son partidarios de juntarse con amigos en la calle "porque hay más ambiente" ya que las penas y alegrías se viven más a fondo.

"Es vergonzoso, una gilipollez"

El Ayuntamiento de Oviedo ha llegado a cursar la petición para instalar pantallas gigantes en algún punto neurálgico de la ciudad, como la plaza de la Escandalera cuya fuente ya está teñida de azul, para congregar a la afición en un momento tan decisivo para el principal club de fútbol de la capital asturiana. La respuesta fue negativa.

Fuente de la plaza de la Escandalera de Oviedo teñida de azul por el play-off del Real Oviedo.





El consistorio de Gijón ni siquiera lo ha pedido porque ya conocía la respuesta. La Liga prohíbe la difusión abierta de los contenidos de la competición y el cabreo es grande entre los hinchas azules y rojiblancos. No habrá pantallas gigantes en las calles de Oviedo y tampoco los aficionados del Sporting se podrán juntar en la plaza mayor de Gijón o junto a la estatua del Rey Pelayo para seguir a los suyos.

La estatua del Rey Pelayo, en Gijón, con la bufanda del Sporting.





"Me parece una vergüenza, mejor bajaba los precios para que lo disfrutemos todos, sería bueno para la ciudad", han expresado en COPE diversos aficionados del Real Oviedo. En la misma línea se muestran los seguidores del Real Sporting que consideran "una gilipollez no poder ver los partidos en la calle, me parece fatal".

¿Por qué si puede haber pantallas para la selección española?

Las emisiones de La Liga son de pago y solo pueden verlas los abonados, ya sean particulares en sus casas o los hosteleros en sus negocios, tanto dentro del bar como en terrazas, pero solo para sus clientes y no en la mitad de una plaza. Las grandes aglomeraciones no están permitidas.

¿Y por qué sí están permitidas para los partidos de la Selección Española de Fútbol? Porque los derechos los tiene la Real Federación Española y los partidos se emiten en abierto.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado