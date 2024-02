Leo Harlem entrega los premios finales del "Desafío Alimerka"

Tres viajes para dar la vuelta al mundo, valorados en 15.000 euros cada uno; dos furgonetas eléctricas Volkswagen ID. Buzz, valoradas en 70.000 euros cada una, y una compra pagada para toda la vida, valorada en más de 100.000 euros. Estos son los espectaculares premios finales del “Desafío Alimerka”, un juego digital que esta cadena asturiana de supermercados puso en marcha la pasada primavera para premiar la fidelidad de sus clientes y en el que han participado más de 75.000 personas, entre Asturias, Castilla y León, y Galicia.

Alimerka ha hecho entrega este jueves de esos premios finales en el transcurso de un acto que celebrado en el Restaurante Deloya Latores, en Oviedo y en el que el conocido humorista y actor leonés, Leo Harlem hizo de maestro de ceremonias junto a María Barrado Franco, directora comercial de Alimerka.

Los ganadores han sido Flor Sandoval Iglesias, de León; Beatriz Sarandeses, de Oviedo; Alfredo Rodríguez, de Pravia; Lydia Alonso, de Naón (Siero); Natividad Álvarez, de Lugones; y Alicia Agudín, de Llanera.

La campaña ha sido todo un éxito y Barrado ya anuncia la segunda edición. "Lanzamos en unas semanas nuestro desafío, nuestra segunda versión, nuestro desafío 2.0, que viene con muchas mejoras y muchas sorpresas que os iremos desvelando", explica la directora comercial, destacando que "el objetivo es seguir repartiendo premios, seguir premiando la fidelidad y seguir teniendo esa experiencia distinta en el acto de compra".

Harlem, además de entregar los premios de la primera edición, será la imagen de la segunda. "Va a ser una cosa con mi tono humorístico, un poquito divertido" explicaba el humorista, destacando que "vamos a hacer que la gente disfrute y cuando vea esto pues tenga un momento de alegría, lo asocie también a una cosa divertida y buena. Yo estoy encantado".

La apuesta por el comercio de proximidad y los productos frescos son algunas de las razones que han llevado a Leo Harlem a participar en esta campaña, aunque, con humor, reconoce que "a ver, también me han pagado", bromeando con que "a Brad Pitt se lo han ofrecido, pero se ha puesto muy tontito" y recordando que "yo soy de León, no soy asturiano porque la cigüeña se cansó. Dice este niño no para de hablar, lo voy a tirar aquí. Y me tiro ahí, al lado de Villablino, si no ya estaba aquí, en Cangas de Narcea, dando leña en el puente, en la Descarga".

Ya más en serio, dejó claro que está "muy contento, muy contento, la verdad, todo me ha motivado, lo paso bien, disfruto, me parece una campaña bonita, con todo tipo de gente y para todo el mundo, un gusto".





El Desafío Alimerka se puso en marcha la pasada primavera y ha tratado de premiar a los clientes más fieles de la cadena de supermercados con nuevas oportunidades de ahorro, regalos y diversos incentivos para la compra, al tiempo que potenciaba la interacción con ellos de una forma sencilla, amena y lúdica a través de una novedosa tecnología de sellado digital. El proyecto, que entregó 8.152 premios directos de mayo a diciembre, continuará en 2024 con más novedades.