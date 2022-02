La lentitud de las obras exaspera a los transportistas: "Asturias no tiene peso en Madrid"

"Cualquier constructora española, con un presupuesto adecuado, eso te lo hace en menos de un año". Así de tajante se muestra el presidente de la patronal del transporte ASETRA, Ovidio de la Roza, cuando le preguntamos por la marcha de las obras del tercer carril de la autopista "Y", entre Lugones y Matalablima.

Licitada en 2019, la ampliación de la A-66 comenzó a ejecutarse a mediados de 2020 y no estará terminada hasta los primeros meses de 2023. Casi tres años de obras para un tramo de menos de 5 kilómetros y un presupuesto de 22,2 millones de euros.

Para Ovidio de la Roza, el presupuesto es la clave, a menos dinero, mayor duración de los trabajos. Pone como ejemplo la ampliación de la autopista A- 6 desde Villalba a Madrid, una obra mucho más compleja en la que se pasó de cuatro a ocho carriles. "Sin cortar el tráfico", recuerda, "trabajando de noche y de día, consiguieron ejecutar la obra en un periodo cortísimo, no llegó a los dos años para más de 40 kilómetros".

El ahorro de costes en las obras, además de alargar los plazos, supone un incremento de gastos para los que las sufren. "El que tengamos un mayor consumo de combustible o realizar más horas de trabajo parece que no importa, ... como no pagamos impuestos", se lamenta con ironía.

La del tercer carril de la "Y" no es la única obra que se eterniza en Asturias. El presidente de los transportistas asturianos recuerda los retrasos en la ejecución de la Autovía del Suroccidente, la Ronda Norte de Oviedo, los accesos al puerto del Musel, en Gijón, o el desarrollo de la ZALIA, la Zona de Actividades Logísticas de Asturias.

Ovidio de la Roza responsabiliza tanto al gobierno central como al asturiano, al que acusa de no defender adecuadamente los intereses de la comunidad. "Una de dos, o no se presiona lo suficiente o, desde luego, no tenemos ningún peso político en Madrid", sentencia.