Laureano Oubiña defiende su inocencia en Asturias: "No tengo nada que ver con todo esto"

Casi ocho años han pasado ya desde que un vehículo fuera interceptado en la Autovía del Cantábrico, a la altura de La Caridad (El Franco). En su interior, algo más de cuatro kilos de cocaína, con una riqueza del 78,5%. Una mercancía valorada en 164.203 euros. Fue el inicio de una operación contra el narcotráfico en Asturias, la 'operación Matta' que se saldó con la incautación de una mayor cantidad de cocaína, junto con resina de cannabis, heroína, dinero en efectivo y armas en perfecto estado.

Este martes, ocho años después del inicio de aquella operación, ha empezado en Oviedo el juicio contra los 22 acusados. La Audiencia Provincial ha acogido la primera jornada de la causa, en la que todos los focos apuntaban a uno de los procesados. Al famoso exnarcotraficante gallego Laureano Oubiña, que se ha vuelto a sentar en el banquillo por un asunto de drogas.

"nada que ver"

De todos los acusados, dieciocho han llegado a un acuerdo con la Fiscalía para rebajar sus penas. A cambio, han aceptado los hechos de los que se les acusaba, como pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas o, en algún caso, blanqueo de capitales. No ha sido el caso de Oubiña, que ha defendido su inocencia.

Ballesteros | EFE Laureano Oubiña, en un juicio

El conocido narco ha insistido una y otra vez: "no tengo nada que ver con todo esto". Son unas conversaciones telefónicas con Carlos de la Mata -otro de los implicados-, las que han llevado a Oubiña al banquillo. Incluso llegaron a encontrarse en Galicia en un par de ocasiones. Sin embargo, ambos defienden que aquellas citas no guardaban relación alguna con asuntos de droga.

ACUSACIÓN "NO JUSTIFICADA"

Laureano Oubiña ha defendido este martes su inocencia en la Audiencia Provincial de Oviedo, donde ha estado acompañado por su abogado, Francisco García Berenguer. Tras la primera sesión del juicio, el letrado ha explicado que "el señor Oubiña no tiene ningún tipo de vinculación con los hechos. No tiene nada que ver con ellos. Está siendo objeto de una acusación que estamos en el camino de demostrar que no está justificada".

La Fiscalía pide cuatro años y medio de prisión para Oubiña, después de haber rebajado considerablemente las condenas que pedía en un primer momento. El motivo: la demora que acumula el procedimiento. Si todo va según lo previsto, la causa no se prolongará más allá del 30 de septiembre.