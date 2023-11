Las zonas de Asturias más afectadas por la enfermedad hemorrágica epizoótica: "Es por el viento"

Es muy complicado saber el alcance real que la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica (EHE) puede tener en Asturias y sus consecuencias económicas. Lo dice el responsable de Astur Prendes Servicios Veterinarios, Javier Prendes, que da por superada la primera oleada de la llamada 'fiebre de las vacas' y se muestra convencido de que "vendrán más y no sabemos si será mayor o peor".

Prendes sí se atreve a marcar las zonas del Principado donde se han visto afectadas más ganaderías por el virus que trae de cabeza al campo asturiano. Son el centro, las cuencas y el oriente asturiano. Lo más probable, en opinión de este veterinario, es que "el viento del oeste haya empujado el mosquito hacia esos lugares".

Esta nueva crisis ganadera ha puesto contra las cuerdas a la sanidad animal. Los veterinarios han llegado a no dar abasto en la recogida de muestras y la atención a los animales enfermos. Ahora, según cuenta Prendes, están centrados en valorar las consecuencias metabólicas en las reses contagiadas por el mosquito que transmite la enfermedad. "Muchas vacas han sufrido abortos, otras ya no son fértiles, los terneros están débiles y los toros no sirven para la monta".

La vacuna, la única solución posible

La única solución efectiva es desarrollar una vacuna que permita controlar la EHE y "España tiene capacidad para abordarla", afirma Prendes.

"Estamos ante un virus. Es una enfermedad infecciosa, no contagiosa. Es un virus y no lo vamos a curar porque los virus no se curan, se previenen. La única solución a medio y largo plazo sería una vacuna", ha indicado este profesional de la sanidad animales.

Así ha destacado que ha estado en conversaciones con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y ha indicado que en Madrid hay un grupo experto, un organismo público que está en investigaciones avanzadas con una vacuna y ya empezaron los primeros ensayos con ratones.

"Tan sólo necesitamos que nos echen una mano económicamente y que fuercen el fabricar una vacuna. Es tan sencillo como inmunizar a la población de las vacas, ya está. Y durante este periodo pues hay que pasar el bache".