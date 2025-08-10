Joaquín Pajarón asegura la carcajada en Luanco al Mar: “Me encanta hacer reír a la gente”

A Joaquín Pajarón (Oviedo, 1978) ya le gustaba hacer reír a sus compañeros de colegio. Aquellos chistes y bromas que hacía cuando era pequeño fueron el preámbulo del camino profesional que seguiría con el paso de los años. Este actor, humorista y guionista asturiano lleva años sacando la carcajada a los que le escuchan presencialmente y a los miles de seguidores que tiene en las redes sociales. El 12 de agosto será el encargado de cerrar el Festival Luanco al Mar con el show 'Radio Pajaronia' en el que el público participa activamente con tan solo levantar la mano, pedir el micrófono y decir lo que considere oportuno. “Es un espectáculo que está muy vivo, podemos acabar todos bailando y cantando porque no se sabe lo que puede pasar con Pajarón”, ha explicado el humorista en COPE.

'Radio Pajaronia' está basado en la improvisación. Tiene a favor que “conmigo nunca hay dos espectáculos iguales, pero corro el riesgo de que nadie quiera hablar y tenga que tirar yo solo”, afirma bromeando porque sabe que la conexión con el público está asegurada. "Me encanta hacer reír a la gente, ya lo hacía en el colegio", asegura.

Luanco al Mar Público asistente al Festival Luanco al Mar

MILES DE SEGUIDORES

Pajarón tiene seguidores dentro y fuera de Asturias. Las redes sociales han sido un trampolín que le han permitido darse a conocer por toda España, aunque él ya había empezado a actuar fuera del Principado antes de la pandemia del COVID. Las claves de su éxito están en la ironía que derrocha, los temas ceñidos a la actualidad que aborda y el plus de asturianía que imprime a sus monólogos con vocabulario, acento, expresiones y referencias constantes a su tierra natal. “Se entiende todo perfectamente de Pajares para abajo”, asegura. El termómetro que mide sobre la marcha el éxito de su espectáculo es la carcajada. “El humor es que es acción y reacción, no es una representación de Ricardo III de Shakespeare que hasta el final no sabes si el público aplaudirá o no, aquí tú haces una broma y si se ríen, funcionó”.

J.P. Joaquín Pajarón durante un espectáculo

¿QUIÉN HACE REIR A PAJARÓN?

La vida cotidiana es una fuente de inspiración para Joaquín Pajarón, pero también han calado a él algunos de los más grandes maestros en ese terreno. Ha seguido desde joven a Tip y Coll, Martes y Trece, Faemino y Casado, Monty Python o Les Luthiers. A través de internet ha podido descubrir el late show estadounidense 'Saturday Night Live' o comediantes del país norteamericano como Jimmy Fallon o Richard Pryor.