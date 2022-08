El Jefe Regional de Operaciones de la Policía Nacional en Asturias, Anselmo de la Riva, se jubila

Anselmo de la Riva Fernández, Jefe Regional de Operaciones de la Jefatura Superior de Policía de Asturias, se ha jubilado este martes tras 42 años de servicio.

Para despedirle, la Jefatura Superior de Asturias y sus compañeros y amigos organizaron un pequeño homenaje, una formación con las distintas especialidades y grupos operativos de los que era jefe y a los que pasó revista por última vez.

Visiblemente emocionado, Anselmo aseguró que "desde mi niñez siempre quise ser Policía, nunca pensé en otra ocupación que no fuera la Policía. Me voy con la satisfacción del deber cumplido y muy agradecido a la Policía Nacional por todo lo que me ha dado".

Anselmo de la Riva ingresó en el Cuerpo Superior de Policía a los 22 años, pasando sus 12 primeros años de profesión en el País Vasco, momentos duros en los que perdió a varios compañeros y amigos en la lucha contra la banda terrorista.

Posteriormente comenzó la que sería la etapa más amplia en su carrera, 20 años en las Unidades de Intervención Policial “UIP”, primero como jefe de la IX UIP con sede en Oviedo y luego como Jefe la Unidad Central de Intervención, ”UCI”.

Una vez asciende a Comisario, es trasladado como Jefe de la Comisaría Local de Ponferrada, para más tarde ser requerido como Jefe Regional de Operaciones en Navarra.

Finalmente, en 2018 aterriza nuevamente en la Jefatura Superior de Asturias como Jefe Regional de Operaciones, finalizando este 30 de agosto sus 42 años de servicio.

Posee numerosas condecoraciones, entre las que se encuentran 2 cruces al mérito policial con distintivo rojo y 3 cruces al mérito policial con distintivo blanco.