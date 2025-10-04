La historia que hay detrás del kiwi y el arándano asturiano sorprende a compradores de medio mundo

Asturias recibe estos días a una delegación internacional de compradores que, tras pasar por la feria Fruit Attraction de Madrid, ha viajado a la región para conocer de cerca la producción de kiwi y arándanos. La visita, organizada por Asturex en colaboración con el ICEX, está mostrando a los visitantes un sector innovador, con capacidad de exportar y con un valor añadido que no esperaban: la historia familiar que hay detrás de cada plantación.

María de los Ángeles Álvarez, responsable de alimentos y bebidas de Asturex, ha contado en COPE Asturias que la experiencia está siendo un descubrimiento. “Uno de los compradores de Canadá nos decía que ni imaginaba que Asturias existía como potencial, incluso de calidad de vida, pero también para hacer negocios”, ha señalado.

Más allá de la feria

ASTUREX Una delagación internacional visita una planta arándanos en Asturias

Los compradores proceden de Canadá, Estados Unidos, Polonia, Serbia, Lituania y Ucrania. Muchos ya habían coincidido con empresas asturianas en la feria de Madrid, pero esta vez el contacto es distinto: no se trata de un pabellón, sino de ver el cultivo en directo. “Ahora están viendo cómo se cultiva, cómo se trata el producto y conociendo al agricultor. Eso les está impresionando mucho”, ha explicado Álvarez, que subraya la importancia de mostrar el trabajo en origen.

Las explotaciones asturianas no solo enseñan su producto, también cuentan cómo surgieron, cómo se han transmitido de generación en generación y cómo se han aliado con otros productores para crecer. “Son empresas familiares y eso les está gustando mucho. Valoran la historia, la cooperación y la capacidad de salir adelante de nuestras empresas, que eran auténticas desconocidas para ellos”, ha añadido Álvarez.

Oportunidad internacional

ASTUREX Empresarios de Canadá visitando una platación de arándanos

El viaje se enmarca en un acuerdo con el ICEX, que selecciona a los compradores y hace el seguimiento posterior. Paralelamente, Asturex trabaja en su programa ImportMAT, que busca reforzar este contacto para dar continuidad a las relaciones comerciales. “Les interesa muchísimo ver el producto aquí, en la plantación, no solo en una feria. Es la manera de abrir nuevas oportunidades reales de venta para nuestras empresas”, ha destacado.

El contacto directo con los agricultores, el carácter familiar de las empresas y la cooperación entre productores se presentan como los grandes valores diferenciales de la oferta asturiana.