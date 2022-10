La gran fiesta del Blues en Asturias se vive este fin de semana en Luarca

Conciertos gratuitos, cine, gastronomía, talleres musicales para los más pequeños y en definitiva mucha música. Esta es la propuesta para la primera edición del Festival de Blues de Asturias que se celebrará este fin se semana en la bella "Villa blanca" de Luarca.

FESTIVAL PARA TODOS LOS PÚBLICOS

Bandas como Travellin´Brothers de Leioa (Bizkaia), Greg Izor Quartet de Austin, Texas (USA), The 44 Dealers de Madrid (España) y Jimmy Barnatán de Madrid (España) invadirán la marinera villa ofreciendo a locales y visitantes, un festival íntimo donde la calidad musical es el mayor de los alicientes. Limitando al norte con el Mar Cantábrico, ritmos de más allá del Atlántico prometen un fin de semana con actividades para toda la familia.

UNA ESPECTACULAR NÓMINA DE ARTISTAS

Travellin´Brothers

La banda “Travellin´ Brothers” con 18 años de trayectoria, diez discos editados y sin duda una de las mejores bandas de blues de Europa, estarán el sábado 8 de octubre presentando su último trabajo discográfico “Coming home”.

"El disco se llama “Coming Home”, es el título de una de las canciones del disco y es una metáfora sobre una persona que se va de este mundo, pero lo hace de una manera feliz y en paz, con la conciencia tranquila de haber hecho todo lo mejor posible, de haber ayudado y amado a los suyos.

Greg Izor Quartet

Un artista completo, con una voz prodigiosa, maestría consolidada como armonicista, con un tono potente y profundo, un fraseo absolutamente personal y un groove equilibrado entre el respeto profundo a la raíz y la originalidad. Uno de los grandes armonicistas del momento, con estilo reconocible y además, fabuloso escritor de canciones.

Con una larga carrera discográfica desde sus inicios en Nueva Orleans y desde que se estableció en Austin en 2006, que defiende en esta gira y el público lo va a poder disfrutar en otra de sus grandes fortalezas: un show en directo vibrante y enérgico que mantiene al público con los pelos de punta de inicio a fin.

The 44 Dealers

The 44 Dealers recogen toda la tradición del blues. Desde sus orígenes rurales, pasando por la obligada influencia del blues de Chicago y el sonido West Coast hasta llegar a terrenos más cercanos al R’n’B de los años cincuenta, confeccionando un repertorio plagado de grandes canciones como sello de identidad y, sobre todo, avalados por un directo demoledor. Desde su formación en Madrid en 2009, con tres trabajos discográficos, «Welcome To The Big Greasy Blues Sound» (2009), «Got a Better Deal? (2013), «A little cookin’ from the Big Chief» (2016) y cientos de actuaciones a lo largo y ancho del país. Actualmente se encuentran preparando un ambicioso proyecto.

Jimmy Barnatán

Jimmy Barnatán (Santander, 1981) es cantante de Blues, actor y escritor. Es autor de siete discos. Todos ellos con el blues y el Soul como seña de identidad. Y se ha convertido en la última década, en una de las voces del blues más significativas del panorama nacional español.

Por motivos familiares, Barnatán siempre ha vivido entre Nueva York, Madrid y Santander. Como actor, con 11 años (1992) debutaba en la versión española del musical de Broadway "Los Miserables" producido por Plácido Domingo y José Tamayo en el Teatro Nuevo Apolo. En el cine lo hizo en "El Día de La Bestia" a las órdenes de Alex de La Iglesia. Hasta hoy ha trabajado en más de una veintena de películas, numerosas series de televisión, obras de teatro.

VIERNES, SÁBADO Y DOMINGO

La primera edición del Festival de Blues de Luarca ya arrancó el viernes por la tarde con la actuación de Ribs&Blues. En la jornada del sábado se dedica la programación matinal a los más pequeños con la actuación de Blues&Kids. El cine se incorpora al programa, y por la noche la guinda la pone Travellin Brothers.

Para el domingo se reserva una nueva cita con los más pequeños, a través de una programación en la que se invita a toda la familia a tomar parte y disfruta del primer Festival de Blues de Asturias