El gobierno asturiano respalda el plan de ahorro energético, pero asegura que habrá "excepciones"

El consejero de Industria, Empleo y Promoción Económica, Enrique Fernández, ha afirmado que Asturias ha acudido a la llamada del Gobierno central para reducir el consumo energético porque se debe "ganar tiempo" y evitar que en otoño e invierno haya que adoptar restricciones mayores.

Fernández ha hecho estas afirmaciones tras participar en la Conferencia Sectorial en la que el Gobierno central ha trasladado a las Comunidades Autónomas el real decreto-ley de ahorro energético, aprobado hace una semana por el Consejo de Ministros.



En una cita que se ha alargado tres horas y en la que comunidades gobernadas por el PP han pedido sin éxito la retirada del decreto, Asturias ha asumido el decreto ya que “como gobierno solidario” entiende el contexto en el que se están produciendo estas peticiones de ahorro y eficiencia energética, que el “chantaje que está haciendo Rusia a la Unión Europea”.



“Conviene ganar días al otoño e invierno y evitar males mayores”, ha sostenido el consejero, quien ha explicado que el Principado asume las medidas que se adoptan para que las familias y la industria no tengan que sufrir restricciones “draconianas” más adelante y se pueda ir a una senda de pequeñas restricciones.



Además, ha criticado la generación de “falsas alarmas” y “mitos” sobre la oscuridad de las calles por el apagado de escaparates o la climatización ya que el decreto contempla excepciones cuando esté en riesgo la salud de los trabajadores o la calidad del producto o servicio prestado.



También ha criticado que parezca que se va a iniciar una “caza de brujas” a quien incumpla e imponer sanciones multimillonarias cuando se ha hecho hincapié en que existe un régimen sancionador para el incumplimiento “contumaz”.

El plan mantiene sin cambios el límite de 27 grados para el aire acondicionado y de 19 para la calefacción, aunque el consejero asturiano asegura que habrá excepciones. Según Fernández, "se establece una norma general, pero se establecen excepciones en el ámbito laboral, en el ámbito de los servicios o de la producción", aunque no aclara mucho. "Si no se puede prestar un servicio, si no se puede ofrecer un producto en condiciones de calidad a esa temperatura, pues habrá que recurrir a justificar una excepción", asegura.

A la espera de conocer los detalles de esas posibles excepciones, los empresarios piden más flexibilidad. Antes de conocer los resultados de la reunión, la presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), María Calvo, mostraba su esperanza en que "se nos escuche a los empresarios y que sean medidas más fáciles de implantar que las que se habían anunciado o que se flexibilice la implantación”.

Más duro se muestra el presidente de la patronal turística OTEA. Para José Luis Álvarez Almeida el plan lanzado por el gobierno "lo que hace es desincentivar a aquella gente que podría venir en septiembre u octubre".