Galicia reivindica en Asturias la autenticidad de su turismo de experiencias

Galicia está apostando por un turismo auténtico basado en experiencias genuinas. Así lo ha explicado José Manuel Merelles, director de Turismo Galicia, en una entrevista en COPE Asturias, donde ha desgranado las claves del modelo turístico de la comunidad, que busca poner en valor su cultura y su personalidad propia.

Un calendario festivo único

Una de las grandes apuestas de la comunidad son sus fiestas de interés turístico, que Merelles describe como "auténticamente gallegas". Durante el invierno, los entroidos (carnavales) cobran protagonismo, con citas de interés turístico internacional como el de Xinzo de Limia y de interés nacional como los de Verín, Viana do Bolo, Manzaneda y Vilariño de Conso.

Hay una apuesta por apoyar iniciativas donde se proyecte la personalidad de nuestra cultura" José Manuel Merelles Director de Turismo Galicia

COPE José Manuel Merelles, en una entrevista en COPE

El calendario festivo gallego suma casi 200 fiestas de interés, incluyendo desde romerías rurales hasta eventos gastronómicos como la Fiesta del Pulpo de O Carballiño. Además, para la temporada de invierno, se ha impulsado el programa ‘Nadal en Galicia’, que ofrece más de 150 propuestas para disfrutar de las tradiciones navideñas en las ciudades, villas marineras y pueblos del interior.

Sostenibilidad y sabor local

El turismo responsable es otro de los pilares del modelo gallego. La comunidad cuenta con una red de más de 500 establecimientos de turismo rural distribuidos por todo el territorio, un "elemento muy importante", según Merelles, para descubrir la oferta complementaria, que incluye rutas de senderismo y actividades de contacto con la naturaleza.

La gastronomía es, de hecho, la segunda motivación para los visitantes que llegan a Galicia. El directivo ha señalado que "la gastronomía es la segunda motivación por la que nos visitan", destacando el valor de la gastronomía de kilómetro 0 que se puede disfrutar tanto en la alta cocina como en establecimientos más tradicionales.

La oferta es amplia y variada, abarcando desde 17 restaurantes con 19 Estrellas Michelin hasta más de 1.000 restaurantes y casas de comidas que ponen en valor los productos de cercanía. Muchos de estos productos están amparados por denominaciones de origen y sellos que certifican su calidad y proximidad, una propuesta cada vez más demandada por los viajeros.