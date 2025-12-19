La ciudad española que será uno de los mejores puntos del mundo para ver el eclipse de agosto de 2026 y ya se prepara para ello

El Ayuntamiento de Gijón ha comenzado a planificar todos los detalles para el eclipse total de sol que tendrá lugar el 12 de agosto de 2026. La ciudad, que no ha vivido un fenómeno astronómico de estas características desde 1905, será uno de los enclaves más idóneos del mundo para su visualización, por lo que el consistorio ha activado un equipo de trabajo para coordinar las diferentes actividades y acciones divulgativas que se llevarán a cabo.

La mesa de trabajo está coordinada por la Concejalía de Relaciones Institucionales y Juventud, y cuenta con la participación de las áreas de Turismo, Educación, Seguridad Ciudadana y Divertia. Además, se ha incorporado a representantes del Instituto Universitario de Ciencias y Tecnologías Espaciales de Asturias (ICTEA), de la Asociación Astronómica OMEGA y del Colegio de Ópticos Optometristas de Asturias para garantizar un enfoque multidisciplinar.

Canva Eclipse de sol

Un plan centrado en la divulgación y la seguridad

Entre las iniciativas que se han abordado se encuentra la organización de unas nuevas jornadas sobre el sol y el eclipse, reforzar la divulgación del evento y preparar material didáctico para distribuir en los colegios de la ciudad. Uno de los puntos clave es la salud ocular, para lo cual se está redactando un decálogo en colaboración con el Colegio de Ópticos Optometristas de Asturias.

Pixabay Un hombre mira hacia el sol, con varias gafas en las manos

El dispositivo también incluirá la elaboración de un plan de tráfico, transporte y recomendaciones de seguridad. Asimismo, se está trabajando en la creación de un listado detallado con las numerosas zonas del concejo desde las que se podrá observar el eclipse en condiciones óptimas.

Gijón será una de las ciudades del mundo donde mejor se podrá observar este fenómeno y debemos adelantar todo el trabajo posible" Jorge González-Palacios Concejal de Relaciones Institucionales y Juventud de Gijón

El concejal de Relaciones Institucionales y Juventud, Jorge González-Palacios, ha destacado la importancia de la anticipación y la coordinación. "Gijón será una de las ciudades del mundo donde mejor se observará este fenómeno y por ello debemos adelantar todo el trabajo posible, para tener en cuenta sus consecuencias en materia de salud, seguridad o transporte", ha señalado.

EFE/ Carlos de Saá Eclipse de sol en Puerto del Rosario (Fuerteventura)

En este sentido, la ciudad ha sido reconocida por la Comisión Nacional del Eclipse como una de las primeras en comenzar a planificar el evento, y en marzo de 2025 recibió la visita de expertos de dicha comisión. "Continuaremos trabajando de manera coordinada las diferentes áreas municipales con los expertos del Colegio de Óptimos de Asturias, con OMEGA y con el ICTEA de la Universidad de Oviedo", ha agregado González-Palacios.

El 'trío ibérico' de eclipses: 2026-2028

Este evento se enmarca en una serie de tres grandes fenómenos astronómicos que atravesarán España. En los años 2026, 2027 y 2028, tres eclipses solares supondrán un importante desafío en ámbitos como el turismo, los transportes o la divulgación científica. Los de 2026 y 2027 serán eclipses totales, mientras que el de 2028 será de tipo anular.

Un eclipse solar total solo es visible en una estrecha franja de territorio conocida como la banda de totalidad. Gijón tiene la particularidad de encontrarse en la línea de centralidad del eclipse de 2026, lo que garantiza que la duración y la observación del fenómeno serán óptimas. En cambio, los eclipses de 2027 y 2028 se observarán solo de forma parcial desde la ciudad asturiana.