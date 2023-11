La flota asturiana, amarrada a puerto por el temporal

La borrasca Ciarán no solo ha dejado espectaculares imágenes por el oleaje en la playa de San Lorenzo de Gijón o en el puerto de San Juan de la Arena, en Soto del Barco, también va a dejar consecuencias económicas. Especialmente, en el sector que más depende del mar: el pesquero.

Toda la flota asturiana permanece amarrada a puerto porque "está complicada la cosa y con estas condiciones tan adversas, no se puede faenar". Lo ha explicado, en COPE, el presidente de la Federación de Cofradías del Principado, Adolfo García, que puntualiza que los grandes barcos faenaron hasta el jueves, aunque las pequeñas embaracaciones pararon a comienzos de semana.

Y lo peor no ha pasado: "Mañana (por el sábado) vuelve a empeorar la cosa; pero bueno, ha llegado el invierno y esto es lo de todos los años, hay que resignarse y esperar a que venga el buen tiempo", ha lamentado, porque parar la actividad tiene consecuencias económicas.

No solo para el sector pesquero, que, "al no trabajar, no hay ganancias, no se factura", explica García. También para el consumidor, porque "al no haber mucho pescado y mantenerse la demanda, el precio va a subir", varicina.