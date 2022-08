Triste final para el jóven de 16 años que el pasado 28 de julio se precipitaba desde una altura de diez metros cuando circulaba en bicicleta por la carretera A-36, más conocida como la carretera de la Montaña que une los municipios de Valdés y de Villayón. El accidente ocurría alrededor de las nueve y media de la noche cuando el chico bajaba desde la localidad de La Granda. El jóven no pudo controlar la bicicleta en una curva muy pronunciada, saliéndose de la vía e impactando finalmente contra el asfalto de un pequeño camino. Sufrió un fuerte impacto que le generó varias heridas en la cara, un brazo y una pierna. Desde ese jueves permanecía ingresado en estado grave, con traumatismocraneoencefálico en el Hospital Universitario Central de Asturias(HUCA), siendo operado en la noche del fatal accidente, aunque no presentó ninguna mejoría. El menor pertenece a una familia que se había trasladado hace poco a vivir al municipio valdesano. El funeral se celebra este jueves a las cinco de la tarde en la iglesia parroquial de Luarca. La carretera A-36, donde ocurría el accidente es un trazado sinuoso, con muchas curvas, y que no está exento de accidentes.

El pasado mes de marzo otro ciclista perdía la vida tras precipitarse de uno de los puentes sobre el río Cabra, en la carretera de Panes a Puertas de Vidiago, a la altura de la localidad de La Borbolla, en Llanes. El hombre, de 58 años de edad, se salía de la calzada y se despeñó al río, muriendo por el fuerte traumatismo sufrido.