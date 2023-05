Estos son los libros, películas, series y músicas favoritas de los candidatos asturianos

Los candidatos de los siete principales partidos que concurren a estas elecciones autonómicas se pronuncian, en un cuestionario elaborado por EFE, sobre sus gustos culturales. Los cabezas de lista de PSOE, PP, Ciudadanos, Podemos, Izquierda Unida, Vox y Foro Asturias han respondido a las siguientes preguntas.

"¿Película, serie y libro favorito?"

Adrían Barbón (PSOE)

Películas diría dos: ‘El nombre de la Rosa' o ‘La lista de Schindler'. ‘The Crown’ me parece una de las mejores series y ‘La Aldea Perdida’ es uno de mis libros favoritos.

Diego Canga (PP)

El Padrino. No veo series. Me gustan los libros de Santiago Posteguillo.

Manuel Iñarra (Cs)

La Lista de Schindler. Hermanos de Sangre. El Principito.

Covadonga Tomé (Podemos)

Por decir alguna película reciente As Bestas. Serie, Barón Noir. Libros... Son tantos... pero Doña Flor y sus dos maridos, por ejemplo.

Ovidio Zapico (IU-CA)

No soy de ver mucho televisión ni series, pero me gustó Borgen, y no podría hablar de una sola película o de un sólo libro.

Carolina López (Vox)

Diario de Noa, sí, para los que lo estén pensando, soy una romántica. No soy de series, pero me gustó Prison Break. Tampoco soy de libros favoritos pero guardo un especial recuerdo de El Niño con el Pijama de Rayas o Adiós Cordera.

Adrián Pumares (Foro)

El Padrino II. La trilogía de Nueva York, de Paul Auster.

¿Cuál es su último descubrimiento musical que le haya gustado? ¿Un concierto inolvidable?

Adrían Barbón (PSOE)

Hace años que descubrí a Vanesa Martín. Me encanta. El último Festival en Lorient, especialmente el concierto nocturno de ‘Horizons Celtiques’.

Diego Canga (PP)

Soy muy clásico, me gusta la música pop y rock de los años 80 y 90. Eric Clapton en vivo.

Manuel Iñarra (Cs)

Tiro para casa, Marlon. Cualquiera de Bruce Springsteen.

Covadonga Tomé (Podemos)

No es tan reciente pero me encanta Amy McDonald. Bruce Springsteen en Barcelona hace unos años y Burning en Ribadeo, hace más años aún.

Ovidio Zapico (IU-CA)

No soy un gran melómano.

Carolina López (Vox)

Me gustan mucho Alejandro Sanz y Carlos Rivera. En el concierto lo tengo claro, recuerdo como inolvidable el concierto de Mónica Naranjo en la Plaza de Toros de Oviedo.

Adrián Pumares (Foro)

Hace no mucho escuché en directo a Silvia Quesada, que me impresionó y me gustó mucho. Recuerdo con especial cariño un concierto de Maná en Gijón, el año que terminé el bachillerato.