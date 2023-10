La emoción de un niño gijonés, fan de Meryl Streep, que ha conseguido un abrazo de la actriz

El paso de Meryl Streep por Asturias para recoger el Premio Princesa de las Artes está dejando imágenes para el recuerdo. Imágenes que dan la vuelta a España, como su baile al son de las gaitas a las puertas del hotel de la Reconquista de Oviedo, y algunas más íntimas que no van a olvidar nunca sus protagonistas.

Una de ellas la ha vivido, este jueves, un niño de 10 años. Se llama Juan, quiere ser director de cine y ha podido abrazar a su ídolo en el encuentro que Streep ha mantenido, con los estudiantes de arte dramático, en la Escuela Superior de Asturias, situada en la Universidad Laboral de Gijón.

Un momento que ha contado en COPE. "Le di un ramo de flores y me abrazó, fue muy rápido pero me gustó mucho", ha rememorado, todavía emocionado. Lo que más le gusta de ella es "su forma de actuar y sus papeles", y desde este jueves, "que es muy maja y esas cosas". Porque, a pesar de lo corto del encuentro, fue intenso y hubo tiempo suficiente para que Meryl Streep le dijese que estaba "encantada" de conocerle y sobre todo, "que no llorase". Eso fue imposible.