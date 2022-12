¿Cuánto subirá el peaje del Huerna en 2023? Delia Losa responde

La delegada del Gobierno en Asturias, Delia Losa, ha asegurado este jueves que el Ministerio de Transportes le ha transmitido que la subida del peaje del Huerna no será en función de la subida del índice del precios al consumo (IPC), si bien ha precisado que aún no se ha tomado la decisión ya que la orden será aprobada a finales de este mes.



Losa ha hecho estas declaraciones durante la visita que esta mañana ha realizado al centro de control que Aucalsa tiene en la AP-66 en La Ablaneda junto al subdelegado del Gobierno en León, Faustino Sánchez, y el director general de Aucalsa, Eduardo Arrojo, para coordinar los protocolos de vialidad invernal.



La delegada ha afirmado que el Ministerio de Transportes no sólo no ha abandonado a Asturias, sino que además considera que es “una de las comunidades autónomas prioritarias”.



A este respecto, ha recordado que desde el pasado mes de agosto está funcionando una reducción de la tarifa del peaje que para 2023 va a suponer una partida de 15 millones de euros “para que sea menos gravosa”, ha afirmado.



A esta inversión se suma otra inyección de 86 millones de euros para la realización de obras en los túneles para que cumplan con todos los requisitos de seguridad que establece la normativa europea. EFE