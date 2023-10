El concejal gijonés Óliver Suárez abandona Vox: "La estabilidad está garantizada"

El concejal gijonés Óliver Suárez ha anunciado este miércoles, a través de un comunicado, que abandona Vox, formación con la que concurrió a las pasadas elecciones municipales, tras la crisis abierta en el partido debido a su expulsión del gobierno local de Gijón.

Suárez, que desautorizó a la portavoz de los de Abascal en el Ayuntamiento tras los cambios anunciados en el Festival de Cine, mantendrá su acta de concejal y garantiza la estabilidad en el actual mandato: "Apelo a la alcaldesa y la portavoz del PP para que dejen claro qué rumbo quieren seguir, espero que no sea el de Floro (portavoz del PSOE). Si tienen claro lo que quieren, no hay ninguna incertidumbre de cara a la gobernabilidad. Todos trabajaremos por Gijón".

En su comunicado, rechaza la deslealtad de la que ha sido acusado por parte de Vox. "Resulta que soy deselal porque apelé al diálogo para reconducir un acuerdo de diálogo y frenar el regreso de las izquierdas". Además, carga contra los de Abascal, al que acusa de "purga". Según ha explicado el concejal, que pasará a ser no adscrito, "ellos no quieren echarme, quieren que me vaya, y me voy como otros tantos de un partido que ha cambiado profundamente".

Óliver Suárez ha explicado que Vox era un partido en el que "cabíamos todos, eran tiempos de sentido común; ahora son tiempos de 'ordeno y mando' sin posibilidad de que te escuchen; y eso tiene muy poco que ver con aquel 'sin miedo a nada ni a nadie', porque desgraciadamente muchos tienen miedo a los de su propia casa", ha zanjado.