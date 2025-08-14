Coca-Cola y Alimerka Oviedo Baloncesto estrechan lazos en una Feria marcada por el éxito del Fuze Tea

Es una relación que viene de tiempo atrás y que perdura en el tiempo. Lo de Coca-Cola y Alimerka Oviedo Baloncesto no parece que se vaya a terminar nunca. Una colaboración estrecha de la que ha sido testigo la Feria de Muestras de Asturias. Concretamente, la terraza del maravilloso estand de Coca-Cola, donde se han juntado, junto al micrófono de COPE, dos grandes representantes de este "matrimonio": Fernando García, director deportivo del Alimerka OCB, y Ramón Méndez, responsable de comunicación de Coca-Cola en Asturias.

Empieza hablando el invitado: Fernando García, Ferdi. A pesar de mostrarse tranquilo, con un Fuze Tea en la mano, reconoce estar viviendo "un verano muy entretenido". "Como decimos siempre en nuestro trabajo, a partir de mayo, ya estás pensando en la temporada siguiente y se te junta con el final de la temporada anterior. Este año todavía con más fuerza todavía. Con más trabajo. Sobre todo, por esa expectativa tan bonita que se abre delante de nosotros que es el traslado al Palacio de los Deportes", explica.

plantilla "prácticamente cerrada"

A falta de cuatro días para el inicio de la pretemporada, el director deportivo celebra que la plantilla esté "prácticamente cerrada". El objetivo: una incorporación más. "Lo tenemos muy cerquita ya. Yo creo que si no es hoy, será mañana. Y con eso vamos a cerrar una plantilla con 11 jugadores, más los de Universidad, que subirán a ayudar al primer equipo", explica Ferdi. Poco después de avanzarlo en COPE, llega el anuncio y Brycen Goodine cierra la plantilla.

desembarco en el palacio

Desde el Alimerka Oviedo Baloncesto, solo hay buenas palabras para el recién reformado Palacio de los Deportes. Se palpan en el ambiente las ganas de estrenarlo. No lo esconde el director deportivo: "Estuve con un compañero tuyo los primeros días en el Palacio, haciendo una entrevista, y la verdad es que es fantástico. El otro día vinieron a hacer las localizaciones de la producción de la televisión y me dijo el chico que venía: 'Es el mejor pabellón de todos los que he visto'". Un desembarco que, además, está impulsando la campaña de abonados, con más de 2.200 socios a estas alturas. El club aspira a rebasar los 3.000.

éxito compartido

El Alimerka OCB busca una temporada de éxitos. Como el que ha cosechado Coca-Cola, una vez más, en la Feria Internacional de Muestras. Durante estas dos semanas, muchas personas han pasado por el estand para probar los nuevos productos de la marca: el Fuze Tea ha sido, sin lugar a dudas, uno de los grandes protagonistas en el Recinto Ferial Luis Adaro. "Está siendo un éxito, la verdad", asegura Ramón Méndez, responsable de comunicación de Coca-Cola en Asturias.

Todos los hosteleros que durante la Feria de Muestras han pasado por el micrófono de COPE han coincidido en una cosa: el éxito de Coca-Cola en los bares. Ya no solo con sus productos tradiciones sino también con los nuevos. El nuevo Fuze Tea, los distintos sabores de Royal Bliss o el Aquarius de melocotón rojo. "Nuestros mejores socios están en la hostelería. Aquí en Asturias, con cada uno de los usuarios que venden nuestros productos, es una alegría llevarnos que están contentos y disfrutan vendiéndolos", explica Méndez.