La ciudad de Asturias en la que mejor se come del mundo, según el chef José Andrés

Que en Asturias se come bien, muy bien, no lo discute nadie. La gastronomía es uno de los muchos atractivos de los que presume el Principado. Sentarse a la mesa a degustar una fabada, un pote o un cachopo es uno de los grandes placeres que buscan los visitantes. Pero hay una ciudad asturiana donde se come "como en ningún lugar del mundo". Lo dice alguien que lo sabe todo de la cocina y que triunfa con sus guisos en Estados Unidos. El comentario cobra más valor al haberlo hecho el chef José Andrés, natural de Mieres y amante de los productos de su tierra.

"Se come como en ningún lugar del mundo"

José Andrés se encuentra de visita en España y está haciendo un recorrido que le ha llevado del sur al norte de la península ibérica. Una de sus paradas ha sido en Oviedo, capital gastronómica 2024. El cocinero asturiano y Premio Princesa de Asturias de la Concordia por su labor con la ONG World Central Kitchen ha ensalzado los méritos de la capital del Principado para ostentar esa distinción.

"Oviedo es la capital gastronómica de 2024 porque se come como en ningún lugar del mundo", ha explicado José Andrés a sus seguidores en las redes sociales a través de un vídeo grabado en la plaza del Ayuntamiento de la capital asturiana donde recala siempre que tiene ocasión y aprovecha para comer en alguno de sus restaurantes.

En esa misma grabación, el chef mierense también se refiere al mercado de El Fontán, situado a pocos metros, al que describe como "uno de los mejores, más chulos más bonitos de Asturias".

"Puxa Asturies"

José Andrés mantiene estrechos vínculos con su tierra natal y ejerce de asturiano siempre que tiene ocasión. "Puxa Asturies", es el comentario con el que cierra el vídeo difundido desde el corazón de Oviedo.

José Andrés, en un restaurante de Oviedo





El periplo veraniego del chef también le ha llevado hasta otra localidad asturiana para degustar productos típicos de la zona. Él mismo ha contado que también ha hecho parada en la localidad de Naves (Llanes), donde pudo disfrutar de un buen rollo de bonito, tras haber pasado por Cádiz y Santander huyendo de las altas temperaturas de Washington, donde reside habitualmente.